16·19일 입점…디지털 멤버십 등 개설

BINI·SB19 위버스 합류. 하이브 제공 AD 원본보기 아이콘

글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스가 필리핀 팝(P팝)의 아이콘인 비니(BINI)와 에스비나인틴(SB19)의 공식 커뮤니티를 개설한다.

위버스컴퍼니는 16일 필리핀 인기 그룹 비니의 커뮤니티를 시작으로, 오는 19일 SB19의 커뮤니티를 각각 연다고 밝혔다. 두 그룹은 위버스를 통해 글로벌 교두보를 마련할 계획이다. 아티스트 커뮤니티와 함께 위버스 DM, 디지털 멤버십을 선보이며, 비니는 글로벌 공식 멤버십(팬클럽)도 개설한다.

BINI는 2021년 데뷔한 8인조 걸그룹으로 사회관계망서비스(SNS) 팔로워 1600만명 이상을 보유한 '필리핀 국민 걸그룹'이다. 다음 달 열리는 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 무대에 필리핀 그룹 최초로 오를 예정이다. BINI 멤버들은 "위버스 합류는 전 세계 팬들과 유대를 강화하는 새로운 시작이 될 것"이라고 전했다.

함께 합류하는 5인조 보이그룹 SB19은 글로벌 도약을 앞두고 있다. 2018년 데뷔한 이들은 지난해 '젠토(Gento)'로 세계적인 주목을 받았다. 이들은 위버스에서 라이브 방송은 물론 다양한 독점 미공개 영상과 커버곡을 공개한다. 멤버 조쉬는 "위버스의 실시간 채팅 번역 기능 덕분에 언어 장벽을 허물고 다양한 문화권의 팬들과 소통할 수 있어 감사하다"고 말했다.

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최준원 위버스컴퍼니 대표는 "BINI와 SB19을 위버스 최초의 P팝 그룹으로 맞이해 기쁘다"며 "위버스의 서비스와 기능은 장르와 지역을 초월해 글로벌 아티스트와 팬을 맞을 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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