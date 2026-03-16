(왼쪽부터) 오인재 화순전남대병원 의생명연구원장과 서동남 전남바이오진흥원 바이오의약본부장이 업무협약서에 서명하고 사진 촬영하고 있다. 화순전남대병원 제공 AD 원본보기 아이콘

화순전남대학교병원은 최근 병원 미래의료혁신센터 3층 화상회의실에서 의생명연구원과 전남바이오진흥원 바이오의약본부가 바이오메디컬 분야 연구 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이날 협약식에는 화순전남대병원 오인재 의생명연구원장과 조상희 임상시험센터장, 안재숙 의생명연구부장, 유수웅 연구기획부장, 김형석 교수 등이 참석했으며 전남바이오진흥원에서는 바이오의약본부 서동남 본부장과 이지은·이경호·박신정 실장 등이 참석했다. 또한 식품의약품안전처 오일웅 과장도 자리를 함께했다.

이번 협약은 양 기관 간 교류 협력을 통해 바이오메디컬 분야 연구 역량을 강화하고 비임상 실증 연구 기반을 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 한국인 인체 자원을 기반으로 한 조직교차반응 시험 가이드라인 구축을 위한 공동 연구를 추진하고, 동물 대체 시험을 위한 인공장기 기반 약물 스크리닝 시스템 구축을 위한 연구 교류를 확대하기로 했다.

또 바이오메디컬 분야 신약 개발 가속화를 위한 협력체계를 구축하고 관련 연구 협력을 강화해 나갈 계획이다.

서동남 전남바이오진흥원 바이오의약본부장은 "양 기관의 연구 역량을 결합해 바이오의약 분야 연구 협력을 확대하고 실질적인 성과를 창출해 나가겠다"며 "우수한 임상시험 인프라와 풍부한 인체 자원을 갖춘 화순전남대병원과의 교류 확대를 통해 새로운 가능성을 열어 가겠다"고 말했다.

오인재 화순전남대병원 의생명연구원장은 "이번 협약을 계기로 비임상 연구와 신약 개발 분야에서 협력 기반을 강화하고 바이오메디컬 연구 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

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화순전남대병원 의생명연구원은 바이오메디컬 연구와 임상 연구 인프라를 기반으로 지역 바이오 산업과의 협력을 확대하고 신약 개발 연구 활성화를 위한 다양한 공동 연구를 추진하고 있다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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