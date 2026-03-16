광명시-위니버스, 가족센터 민간위탁 운영 협약 체결

4월부터 5년간 운영…다양한 가족지원 서비스 확대

경기 광명시(시장 박승원)가 다양한 가족지원 서비스를 확대하기 위해 사단법인 위니버스와 손을 맞잡았다.

광명시가 16일 시청 영상회의실에서 사단법인 위니버스와 광명시 가족센터 민간위탁 운영 협약을 체결하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 16일 시청 영상회의실에서 사단법인 위니버스와 광명시 가족센터 민간위탁 운영 협약을 체결했다.

사단법인 위니버스는 2021년부터 광명시 가족센터를 운영해 온 기관으로, 이번 협약으로 재위탁을 맡게 됐다. 위탁 운영 기간은 2026년 4월부터 2031년 3월까지다.

협약에 따라 위니버스는 광명시 가족센터 운영과 시설 관리 전반을 맡아 가족 상담, 부모 교육, 다문화가족 지원 등 다양한 가족지원 서비스를 수행하게 된다.

광명시 가족센터는 '건강가정기본법'과 '다문화가족지원법'에 따라 지역 내 다양한 가족을 지원하고 건강한 가족관계 형성을 돕는 종합 가족지원 기관이다.

센터에서는 부부관계 개선 프로그램, 가족친화 프로그램, 1인가구 지원사업 등 다양한 가족지원 서비스를 제공하고 있다.

또한 다문화가족의 안정적인 지역사회 정착을 위해 결혼이민자 대상 한국어 교육, 통·번역 서비스, 다문화아동 언어발달 지원, 방문교육을 통한 부모교육과 자녀 생활지도 등 맞춤형 프로그램을 운영한다.

아이돌봄 지원사업으로 맞벌이 가정 등 돌봄이 필요한 가정에 아이돌보미를 파견해 양육 부담을 덜고 안정적인 아동 돌봄도 지원한다.

시는 가족 다양성 확대에 대응해 가족상담 서비스를 강화하고 생애주기별 부모교육, 가족 대상 숲 체험 프로그램 등 신규 가족지원 사업도 추진해 시민 삶의 질 향상과 건강한 가족공동체 형성에 기여할 계획이다.

최혜민 광명시 부시장은 "가족센터는 지역사회의 다양한 가족이 서로 이해하고 함께 성장할 수 있도록 돕는 가족복지 거점"이라며 "시민이 체감할 수 있는 가족지원 서비스를 확대해 건강한 가족문화 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

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한편, 광명시는 지난 6일 수탁기관 선정위원회를 열어 사업계획의 적정성, 운영 의지, 사업 수행 능력, 지역사회 협력관계 등을 종합적으로 심사해 사단법인 위니버스를 수탁기관으로 선정했다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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