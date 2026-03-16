경기 의정부시는 지난 13일 호원2동 주민센터에서 의정부시아동보호전문기관(관장 박진석)과 아동학대 민관 원팀(One-team) 협력 방안 모색을 위한 간담회를 개최했다.

의정부시가 지난 13일 호원2동 주민센터에서 의정부시아동보호전문기관(관장 박진석)과 아동학대 민관 원팀(One-team) 협력 방안 모색을 위한 간담회를 개최하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회에는 의정부시 아동학대 전담 공무원, 의정부시아동보호전문기관 관장 및 상담원 등 총 25명이 참석했다. 참석자들은 아동학대 신고 현황 및 급증하는 아동학대 의심 신고(전년 대비 143% 증가)에 대해 논의했다. 특히 신속·정확한 아동학대 조치를 위한 기관별 대응 체계를 점검하며 한층 강화된 민관의 긴밀한 협력 관계를 바탕으로 아동 안전의 내실화를 도모하기로 했다.

이날 간담회에 참석한 박진석 관장은 "공공과 민간이 하나의 팀으로서 현실적인 협력 방안을 모색한 뜻깊은 시간이었다"며 "공고한 민관 협력 관계를 토대로 아동의 안전과 행복이 일상이 되는 의정부시를 조성하는 데 모든 역량을 보태겠다"고 말했다.

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한편, 의정부시아동보호전문기관은 '아동복지법 제45조(아동보호전문기관의 설치)'에 의거해 2023년 1월 개관했다. 의정부시 지역 내 학대피해아동과 그 가정에 대한 사례 관리, 학대 예방 교육·홍보 등의 업무를 활발히 수행하고 있다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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