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방탄소년단(BTS)이 컴백에 맞춰 서울 도심 전역을 축제 공간으로 활용하는 도시형 프로젝트를 진행한다.

방탄소년단은 16일 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 'BTS 더 시티 아리랑 서울'의 상세 프로그램을 공개했다. '더 시티 서울'은 새 앨범 발매일인 오는 20일부터 다음 달 19일까지 한 달간 서울 도심 곳곳에서 펼쳐지는 프로젝트다.

'아리랑'이 발매되는 20일에는 서울 주요 거점에서 대형 이벤트가 열린다. 숭례문과 남산서울타워 등지에서는 오후 7시부터 미디어 파사드를 시작한다. 뚝섬 한강공원에서는 오후 8시30분부터 약 15분간 드론 라이트쇼를 진행한다.

컴백 라이브 공연이 열리는 광화문 광장 일대 전광판에는 20일 오후 7시부터 21일 자정까지 관련 콘텐츠를 송출한다. 동대문디자인플라자(DDP)는 20일부터 4월12일까지, 반포대교 달빛무지개분수는 21~22일 양일간 뮤직 라이트쇼를 운영한다.

방문객이 직접 참여하는 프로그램도 마련한다. 여의도, DDP, 신세계스퀘어 등에서는 방문 인증 미션인 '스탬프 랠리'를 진행한다. 20~22일 여의도 한강공원 이벤트 광장에는 체험형 콘텐츠와 버스킹이 어우러진 '러브 송 라운지'를 조성한다.

4월에는 DDP 전시1관에 'DDP 아미마당(6~12일)'을 꾸미며, 청계천과 용산역 일대에서는 빛과 영상을 활용한 '러브쿼터(6~19일)' 프로그램을 운영한다.

이번 프로젝트는 모빌리티, 숙박, 금융, 식음료 등 다양한 산업 분야와 연계해 방문객의 편의를 높일 계획이다. 하이브 측은 "이번 협업이 기존 프로젝트보다 진화한 체감형 즐거움을 선사할 것"이라고 기대했다.

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'더 시티' 프로젝트는 서울을 시작으로 향후 전 세계 주요 도시에서 순차적으로 전개할 예정이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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