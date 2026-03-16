티모시 샬라메·테드 서랜도스 향해 뼈 있는 농담

미국의 유명 방송인 코난 오브라이언 EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국의 유명 방송인 코난 오브라이언이 15일(현지시간) 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 할리우드 거물들에게 일침을 가했다.

2년 연속 진행을 맡은 그는 영화 '웨폰'의 에이미 매디건으로 분장한 채 아이들에게 쫓기는 사전 녹화 영상으로 행사를 시작했다. 영상 속 아이들이 생중계 중인 극장으로 뛰어드는 장면을 연출한 직후 턱시도 차림으로 무대에 등장했다.

오브라이언은 최근 실언 논란을 빚은 티모시 샬라메의 발언을 농담 소재로 삼았다. "발레와 오페라계의 공격이 우려돼 오늘 밤 보안이 철저하다"며 "그들은 당신이 재즈를 빼놓아 화가 난 것"이라고 일갈했다. 이어 최근 정치적 분위기를 꼬집으며 "불편한 사람들은 근처 데이브 앤 버스터스 오락실에서 키드 록 가수가 진행하는 대안 시상식을 참고하라"고 덧붙였다.

테드 서랜도스 넷플릭스 공동 최고경영자(CEO)를 향해서는 "극장에 온 것이 처음일 것"이라며 "각자 집에 혼자 있어야 내가 돈을 버는데 왜 다들 모여서 즐거워하느냐"며 넷플릭스의 수익 구조를 비꼬았다.

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뼈 있는 농담을 쏟아낸 뒤에는 진지한 메시지로 독백을 마무리했다. 그는 "매우 혼란스럽고 두려운 시대를 살고 있기에 오스카가 더욱 깊은 울림을 선사할 수 있다"고 말했다. 이어 "오늘 밤 여섯 대륙 서른한 나라 영화인이 참석했다"며 "세계적인 예술성, 협력, 인내, 회복력, 그리고 오늘날 가장 희귀한 자질인 낙관주의에 경의를 표한다"고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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