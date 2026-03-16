교량·지하차도·보도육교 등

도로시설물 72개소 점검 실시

포트홀·난간 파손 등

결함 현장 조치·보수·보강 추진

경기 화성특례시 효행구는 해빙기를 맞아 실시한 관내 도로시설물 및 소규모 공공시설에 대한 안전관리 자체점검을 완료했다고 16일 밝혔다.

효행구청 관계자들이 해빙기 대비 도로시설물 현장을 점검하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 점검은 해빙기 안전사고 예방을 위해 지난 2월 23일부터 3월 12일까지 약 14일간 실시됐으며, 효행구 내 도로시설물의 구조적 이상 여부와 부대시설 관리 상태 등을 중점적으로 확인했다.

점검 대상은 효행구 내 교량, 지하차도, 보도육교 등 주요 도로시설물 30개소와 소규모 공공시설 42개소 등 총 72개소다. 효행구 안전건설과 도로구조물팀을 중심으로 자체 점검반을 편성해 시설물 전반에 대한 육안점검을 실시했다.

점검 결과 시설물 전반의 안전상태는 대체로 양호한 것으로 확인됐으며, 주요 부재의 균열이나 침하 등 중대한 결함은 발견되지 않았다.

다만 일부 시설물에서 포트홀, 연석 및 난간 파손 등 경미한 손상이 확인돼 현재 유지관리 연간단가 공사를 활용해 선제적인 보수를 진행하고 있다.

아울러 효행구는 봉담육교 승강기 보수 작업을 오는 4월까지 완료할 예정이며, 기상 및 기후 변화에 따른 도로구조물 이상 발생 가능성에 대비해 수시 안전점검을 지속적으로 실시할 계획이다.

특히 4~5월에는 호우 대비 지하차도 방재시설 및 시설물 배수시설에 대한 집중 점검도 실시할 예정이다.

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최병주 효행구청장은 "앞으로도 선제적 시설물 관리와 정기적인 점검을 통해 구민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 도로환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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