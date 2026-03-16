대금·꽹과리 선율에 탈춤 안무

엠마 스톤, 디카프리오 등 환호

헌트릭스가 제98회 아카데미 시상식에서 '골든'을 열창하고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

할리우드 돌비극장이 거대한 K팝 콘서트장이 됐다.

16일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 매기 강 감독의 '케이팝 데몬 헌터스'가 장편 애니메이션상과 주제가상을 휩쓸며 2관왕을 차지했다. 이 작품은 강력한 후보였던 '코즈믹 프린세스 카구야' 등을 제치고 트로피를 거머쥐었다.

이날 시상식 2부에서는 영화의 주제가인 '골든(Golden)'의 축하 무대가 펼쳐졌다. 영화 속 걸그룹 헌트릭스(HUNTR/X)의 목소리를 맡은 이재(EJAE), 오드리 누나(Audrey Nuna), 레이 아미(Rei Ami)가 직접 무대에 올라 퍼포먼스를 선보였다.

구성진 판소리 가락으로 문을 열었다. 사물놀이패의 대금과 꽹과리 소리로 시작해 한국의 전통 미학을 강조했다. 무대 연출은 악귀를 사냥하는 영화 설정에 맞춰 무당굿의 움직임과 탈춤의 사위를 가미했다.

헌트릭스가 제98회 아카데미 시상식에서 '골든'을 열창하고 있다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

배경 스크린에는 단청 문양과 전통 산수화를 현대적으로 재해석한 영상이 흘러나왔고, 갓과 한복을 입은 무용수들이 등장해 눈길을 끌었다.

또 "영원히 변하지 않는" 등 한국어 가사가 돌비극장에 울려 퍼졌다. 한국어 수상 소감도 듣기 힘든 '로컬' 시상식 아카데미에서 보기 드문 무대였다.

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객석에서는 레오나르도 디카프리오와 엠마 스톤 등 할리우드 배우들이 K팝 팬덤을 상징하는 응원봉을 흔들며 환호했다. 응원봉은 아카데미 시상식 참석자에게 나눠준 기념품 가방에 담겨 있었던 것으로 알려졌다. 현지 매체들은 "가장 한국적인 소재가 세계적인 보편성을 획득했음을 증명한 무대"라고 평가했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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