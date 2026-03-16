산림청, 야간산불 대응 '산불방지 드론 팀' 운영

산림청은 한국산림재난안전기술공단에 '산불방지 드론 팀'을 구성해 운영한다고 16일 밝혔다.

드론 팀은 10개 팀에 20명의 인력이 배치돼 활동한다. 산림청은 공단이 설립되기 이전 단계부터 드론 팀을 선제적으로 운영, 그간 축적한 기관별 드론 운용 경험과 기술 역량을 결집해 대형화되는 산불에 효과적으로 대응하는 것이 가능할 것으로 기대한다.

열화상 드론을 활용해 화선(火線) 위치를 신속하게 파악하고 산불 확산 경로를 분석해 초기 대응에 정확성을 높이는 게 산림청이 드론 팀을 선제 운영하기로 한 배경이다. 드론 팀은 산불이 발생했을 때 실시간 현장 영상을 제공해 현장통합지휘본부가 진화 전략을 수립하는 데도 기여할 예정이다.

향후 드론 팀이 소속될 공단은 '산림재난방지법(제58조)'에 따라 한국산불방지기술협회, 한국치산기술협회, 한국임업진흥원 산림병해충모니터링센터를 통합해 설립되는 산림재난 전문기관이다.

그간 각각 운영하던 산불·산사태·산림병해충 등 산림재난 전반의 조사·예찰·기술지원 기능을 통합해 수행하는 것이 공단 설립의 주된 목적이다.

산림청은 공단이 출범하면 산림재난 대응 역량을 결집하고 현장 중심의 산림재난 대응체계를 구축할 계획이다. 또 재난 조사·예찰·기술지원 기능을 연계해 산림재난 예방부터 대응과 복구에 이르기까지 전체 과정을 과학·종합적으로 관리하는 체계를 마련한다는 구상이다.

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이용권 산림청 산림재난통제관은 "공단 설립 이전부터 현장 대응체계(드론 팀 운영)를 선제적으로 가동함으로써 산불 대응의 연속·신속성을 확보하겠다"며 "이후 공단이 본격적으로 활동을 시작할 때는 기관별로 분산됐던 산림재난 대응 기능을 통합해 보다 체계적으로 산림재난 대응에 나설 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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