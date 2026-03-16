하루 6시간 하는데…고등학생 86% "난 스마트폰 중독 아니다"

학생 "중독 아니다"…부모 "고위험군"

SNS·게임에 더 많은 시간…운동량은 적어

고등학생들의 하루 평균 스마트폰·PC 이용 시간이 6시간에 달하는 것으로 조사됐다. 그러나 대부분의 학생은 자신을 '중독이 아니다'라고 인식한 반면, 학부모들은 자녀를 스마트폰 중독 고위험군으로 보는 비율이 높아 인식 차이가 뚜렷한 것으로 나타났다.

16일 교육계에 따르면 최근 육아정책연구소는 '한국아동 성장발달 종단연구 2025'를 발간했다. 연구소가 2008년생(현 고등학교 3학년) 청소년 약 1200명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 이들의 하루 평균 스마트폰·PC 이용 시간은 6.02시간으로 나타났다.

성별에 따른 이용 패턴도 달랐다. 남학생은 하루 평균 6.20시간을 이용해 여학생(5.84시간)보다 이용 시간이 길었다. 여학생은 사회관계망서비스(SNS) 이용 시간이 하루 평균 1.65시간으로 가장 길었고 남학생은 게임 이용 시간이 1.62시간으로 가장 많았다.

"난 중독 아니다"…학생·학부모 인식 격차

다만 상당수의 학생은 자신을 스마트기기 중독 상태로 인식하지 않는 것으로 나타났다. 스마트폰 중독 관련 문항에서 응답자의 86.3%는 자신을 '일반 사용자군'이라고 답했다. '잠재적 위험 사용자군'과 '고위험 사용자군'이라고 응답한 비율은 각각 12.5%, 1.2%에 그쳤다.

반면 이들 학부모 1200여명의 인식은 크게 달랐다. 자녀가 스마트폰 중독 '고위험군'이라고 답한 학부모는 36.7%로 집계됐는데 이는 같은 문항에 대한 고등학생의 응답률보다 30배 이상 높은 수준이다. 자녀를 일반 사용자군으로 인식한 학부모는 54.6%에 그쳤다.

육아정책연구소는 "아동 스스로 인식하는 중독 수준과 보호자가 관찰한 중독 징후 사이에 큰 간극이 존재한다"며 "중독, 과의존 문제에 대한 정확한 진단과 효과적인 개입을 위해서는 양측의 평가를 모두 고려할 필요가 있다"고 말했다.

영상·게임 시간에 비해 신체활동 시간은 부족

고등학생들의 신체활동 시간은 상대적으로 부족한 것으로 나타났다. 7일간 한 번에 30분 이상 실내외에서 신체활동을 한 적이 있느냐는 물음에 응답자의 24.8%가 '하루도 없다'고 답했으며 일주일에 한 번만 운동했다는 응답도 14.3%에 달했다.

고등학생들이 스포츠나 야외 활동에 쓰는 하루 평균 시간은 주중 1.13시간, 주말 1.59시간으로 조사되며 영상 시청 시간(주중 1.38시간·주말 2.50시간)이나 게임 이용 시간(주중 1.27시간·주말 2.17시간)보다 짧은 수준으로 나타났다.

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한편 청소년의 스마트기기 사용을 둘러싼 논의는 꾸준히 이어지고 있다. 최근 이부진 호텔신라 사장의 아들 임동현군이 고등학교 3년 동안 스마트폰과 게임을 끊고 서울대에 합격한 사실이 알려지면서 청소년 스마트폰 사용 문제에 대한 관심이 다시 높아지기도 했다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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