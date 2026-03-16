수주 대응 위해 베트남 인조흑연 음극재 공장 신설

"공급망 프리미엄과 기술경쟁력 앞세워 얻은 결실"

포스코퓨처엠이 글로벌 자동차사와 1조원대 인조흑연 음극재 장기 공급계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

계약 금액은 약 1조149억원으로, 계약 기간은 2027년부터 2032년까지 5년간이지만 상호 협의를 통해 연장이 가능한 내용도 포함됐다. 경영상 비밀유지를 위해 계약 종료 시점까지 고객사는 공개를 미뤘다.

포스코퓨처엠 포항 인조흑연 음극재 공장 생산라인 모습. 포스코퓨처엠 AD 원본보기 아이콘

이번 공급계약은 포스코퓨처엠이 2011년 음극재 사업에 진출한 이후 가장 큰 규모다.

포스코퓨처엠은 국내 배터리사와 GM 등에 음극재를 공급하고 있으며 지난해 7월 일본 배터리사, 10월 글로벌 자동차사와 천연흑연 음극재 공급계약을 체결한 바 있다.

이번 계약은 지난해 10월 체결한 천연흑연 음극재 계약과 패키지 성격으로 포스코퓨처엠은 향후 양극재 및 리튬 사업 분야까지 협력 확대를 추진할 계획이다.

포스코퓨처엠은 이번 수주에 대응하기 위해 음극재 생산능력 확대에도 나섰다. 회사는 지난 5일 약 3570억원을 투자해 베트남에 인조흑연 음극재 공장을 신설하기로 했다.

이번 공급계약을 통해 1단계 투자 물량에 대한 고객사를 확보했으며 향후 추가 수주 물량에 대해서는 2단계 투자를 진행할 예정이다.

포스코퓨처엠은 베트남 투자를 바탕으로 원가와 품질 경쟁력을 높이고 글로벌 수주를 이어갈 것으로 기대하고 있다.

국내 유일의 흑연계 음극재 회사인 포스코퓨처엠은 2011년 천연흑연 음극재 국산화를 시작으로 2021년 포항 인조흑연 음극재 공장을 준공해 양산 체제를 구축했다.

또 원료부터 중간소재, 제품 생산으로 이어지는 원료 공급망 내재화도 추진해 왔다. 인조흑연 음극재는 포스코 제철공정의 콜타르를 활용한 석탄계 및 석유계 코크스를 원료로 활용하고 있다. 천연흑연 음극재는 아프리카 등에서 흑연 원광을 수입해 새만금에 건립 추진 중인 구형흑연 공장에서 중간소재를 가공하는 공급망을 갖출 계획이다.

포스코퓨처엠은 고객의 요구에 맞춰 천연흑연·인조흑연 음극재를 모두 양산하고 있으며 전고체 배터리 등에 사용되는 실리콘 음극재 사업화도 추진하고 있다.

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포스코퓨처엠은 이러한 공급망 솔루션과 기술력을 기반으로 북미와 유럽 등 글로벌 고객사와 양·음극재 공급 협력을 확대해 글로벌 배터리 소재 기업을 도약한다는 계획이다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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