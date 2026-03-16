제2 스포츠타운 조성 준비, 늘어나는

전지훈련 대회 수용 대응을 위해



경남 고성군은 대한민국 대표 스포츠산업도시로서 한 단계 더 도약하기 위해 체육인프라를 대규모 확장하기 위한 "제2 스포츠타운 조성" 밑그림을 구상하고 있다.

고성군은 그동안 축구, 야구, 태권도, 씨름, 역도, 배구, 농구 등 다양한 종목의 전지훈련과 대회를 유치하며, 전국적인 스포츠 메카로 자리매김해 왔다. 특히, 우수한 체육시설과 온화한 기후, 체계적인 스포츠 인프라를 기반으로 매년 많은 선수단과 동호인들이 고성을 찾고 있다.

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2025시즌 기준으로 보면 2783개 팀, 선수 4만7197명, 선수 및 관계자, 가족 등 연인원 25만7196명이 찾았다.

또한 지난해 12월부터 올해 3월 현재까지 동계전지 훈련팀으로 고성 스포츠타운을 가득 메웠다. 총 316개 팀, 6978명의 선수단이 고성을 찾았다.

고성군은 스포츠 대표도시로서의 위상에 맞게 현재 스포츠타운 내 종합운동장, 축구장 천연잔디 1면, 인조잔디 4면, 야구장 2면, 풋살장, 농구장, 족구장, 야외테니스장, 궁도장 등 야외시설과 실내 시설인 국민체육센터, 실내체육관, 반다비문화체육센터, 씨름장, 수영장, 실내테니스장, 게이트볼장, 올해 1월에 준공한 실내야구연습장 등 다양한 대회 유치와 스포츠를 즐길 수 있는 인프라가 조성되어 있다.

또한, 전지훈련팀, 전국대회 유치를 주목적으로 하는 고성읍 내 스포츠타운과 군민건강과 동호인들을 위한 생활체육을 주목적으로 하는 동고성체육공원, 거류체육공원, 동해체육공원, 영오체육공원, 하이체육공원 등을 면 소재지에 두루 갖추고 있다.

이런 집약된 우수한 스포츠 인프라와 적극적인 스포츠마케팅으로 지역 경제에 많은 도움을 주고 있으며, 특히 올해 1월에 개장한 고성 파크골프장의 경우 입소문을 타고 일평균 330여명이 찾아와 골목상권에 톡톡히 역할을 하고 있다.

하지만 최근 전지훈련 및 대회 유치가 크게 늘어나면서 기존 스포츠타운 시설만으로 대규모 전국대회 등 수요를 모두 수용하기 어려운 상황에 이르렀다. 실제로 특정 시기에는 경기장과 훈련시설이 포화상태에 이르러 추가유치에 어려움을 겪는 사례도 발생하고 있다.

이에 고성군은 기존 스포츠타운의 기능을 보완하고 확대하는 "제2 스포츠타운" 조성을 통해 스포츠 인프라를 한층 더 확충한다는 구상이다.

제2 스포츠타운 조성에서 고성군이 가장 중요하게 보고 있는 부분은 접근성과 지역 상권과의 연계성이다. 고성군 스포츠의 가장 큰 장점은 대부분의 종목 시설이 스포츠타운 단지 내에 집적돼 있어 경기 운영에 매우 유리하다는 점이다.

고성군은 현재 조성된 제1 스포츠타운과 연계해 시너지 효과를 극대화할 수 있는 입지를 선정하고, 체육회를 비롯한 종목단체, 지역 숙박업소, 음식점 등과의 소통을 통해 제2 스포츠타운 조성 계획을 구체화해 나갈 방침이다.

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고성군 관계자는 "고성은 이미 전국적으로 인정받는 스포츠 메카지만 현재 시설은 점점 포화상태에 이르고 있다"며 "제2 스포츠타운이 조성되면 전지훈련과 대회 유치가 더욱 활성화될 뿐만 아니라 지역경제에도 큰 활력을 불어 넣을 것으로 기대된다. 숙박, 음식점, 지역상권 이용 등 스포츠 관광 효과가 확대되면서 지역경제 파급효과도 크게 늘어날 전망이다"라고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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