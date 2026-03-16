상생협력재단, 고탄소 배출업종 기업에 최대 1500만원 지원

약 20개사 모집

기업당 최대 1500만원 규모

대·중소기업·농어업협력재단(상생협력재단)은 한국환경산업기술원과 함께 고탄소 배출업종 공급망의 탈탄소 전환과 ESG 경영 확산을 지원하기 위한 '고탄소 배출업종 공급망 ESG 지원 시범사업' 참여기업을 모집한다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위해 대기업과 협력사가 함께 참여하는 공급망 기반 탈탄소 협력 유형을 확산하고, 협력 중소·중견기업의 ESG 대응 역량을 지원하기 위해 마련됐다.

고탄소 배출업종 공급망 ESG 지원사업은 정부지원금과 대·중소기업 상생협력기금을 연계해 추진하는 종합 지원 과제(패키지형 프로그램)로, 고탄소 배출업종 기업과 협력사가 공동으로 ESG 활동을 수행할 수 있도록 지원한다.

지원 대상은 철강, 석유화학, 정유, 시멘트, 반도체·디스플레이, 자동차, 비철금속, 제지·섬유, 전기·전자, 조선, 기계, 바이오 등 12대 온실가스 다배출업종에 해당하는 국내 대·중견기업 또는 공공기관이며, 상생협력기금은 정부지원금 대비 최소 30% 이상 출연해야 한다.

올해는 시범사업으로 협력 중소·중견기업 약 20개사를 대상으로 기업당 최대 1500만원 규모의 탈탄소 맞춤형 상담(컨설팅)을 지원하고, 상생협력기금을 활용해 친환경 공정 설비 도입·교체 비용도 지원할 예정이다.

사업에 참여하는 협력사는 한국환경산업기술원이 제공하는 탈탄소 맞춤형 상담(컨설팅)을 통해 ▲사업장 온실가스 배출 관리 체계(인벤토리) 구축 ▲중장기 감축목표 및 단계별 이행방안(로드맵) 수립 ▲최적 감축 방안(아이템) 도출 ▲온실가스 제3자 검증 지원 등 체계적인 온실가스 관리체계를 구축할 수 있다.

또 자원·에너지 효율화, 재생에너지 도입 등 친환경 공정진단을 통해 실제 공정개선이 가능한 구체적인 해결책을 제공받을 수 있다.

상생협력재단은 컨설팅 결과를 바탕으로 친환경 공정개선 설비 도입·교체까지 지원해 '맞춤형 상담(컨설팅)-설비 개선'으로 이어지는 일괄(원스톱) 지원체계를 구축할 계획이다.

참여를 희망하는 기업은 오는 4월 3일까지 상생협력재단 ESG지원부 이메일을 통해 신청할 수 있다.

AD

변태섭 사무총장은 "탄소중립 시대에는 기업의 ESG 경쟁력이 공급망 전체의 경쟁력으로 이어진다"며 "이번 사업을 통해 대기업과 협력사가 함께 탄소 감축과 ESG 경영을 실천하는 상생형 탈탄소 협력 유형이 확산되길 기대한다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>