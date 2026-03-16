1억4000만원 상당

중소기업사랑나눔재단은 논픽션과 함께 서울 용산구 아동 보육시설인 혜심원에 방문해 1억 4000만원 상당의 화장품 3만개를 기부했다고 16일 밝혔다.

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기부 물품은 핸드크림, 보디로션, 바디워시, 핸드워시 등 총 4개 제품이며, 후원 물품은 전국에 있는 아동 시설, 노숙인 시설, 미혼모시설 등 15개소에 전달됐다.

논픽션은 향을 통해 내면의 힘을 표현하는 라이프스타일 프래그런스 브랜드로, 현재 국내외에서 많은 사랑을 받고 있다. 지난해 경상권 산불 피해에도 이재민을 위해 총 6000개 상당 바디용품 및 핸드워시를 기부해 지속적인 사회공헌활동에 앞장서고 있다.

이날 전달식에 참석한 김미정 논픽션 이사는 "후원 물품이 필요한 대상들에게 전달되고, 이런 뜻깊은 자리까지 마련해 주셔서 감사하다"며 "앞으로도 중기사랑나눔재단을 통해 소외계층을 위한 나눔에 꾸준히 동참하겠다"고 밝혔다.

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한편 중소기업사랑나눔재단은 매월 셋째 주 토요일마다 중소기업 연합봉사활동을 진행하고 있으며, 이번 3월에는 인천 부평구에 위치한 파인트리홈에서 올해 첫 봉사활동을 실시할 예정이다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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