이금희 아나운서가 한국조폐공사 명예 홍보대사를 맡았다.

조폐공사는 이금희 아나운서를 명예 홍보대사로 위촉했다고 16일 밝혔다.

(왼쪽부터) 우진구 조폐공사 홍보실장, 성창훈 조폐공사 사장, 이금희 아나운서, 오보람 조폐공사 실장이 지난 13일 명예 홍보대사 위촉식을 마친 후 기념촬영하고 있다. 한국조폐공사 AD 원본보기 아이콘

이금희 아나운서는 라디오, TV 프로그램으로 국민과 소통하며 유대감을 형성해 왔다. 방송인으로 활동하는 중에는 중장년층부터 청년층까지 다양한 세대로부터 신뢰와 지지를 얻었다. 현재는 KBS 라디오 '사랑하기 좋은 날 이금희입니다'와 EBS '한국기행'에서 방송활동을 하며 유튜브 채널을 별도 운영하는 중이다.

조폐공사는 이금희 아나운서의 신뢰감 있는 목소리와 세대를 아우르는 친근한 이미지가 조폐공사의 가치와 부합한다고 판단해 명예 홍보대사로 위촉했다. 이를 계기로 조폐공사의 공익적 가치를 대중에 널리 알리고 다양한 연령층과의 접점을 넓혀갈 복안이다.

AD

성창훈 조폐공사 사장은 "이금희 아나운서의 소통 능력이 조폐공사의 브랜드 신뢰도를 한 단계 높이는 데 기여할 것으로 기대한다"며 "조폐공사는 앞으로도 다양한 홍보활동으로 국민과 소통하고 신뢰를 쌓아가기 위해 노력하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>