홍성준 뱅크샐러드 총괄이사, 서강대 '생각의 창' 특강
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
서강대학교 멘토링센터 '생각의 창'은 오는 18일 오후 6시 서강대 이냐시오관 소강당에서 'AI 대항해 시대의 나침반, AI시대를 살아가는 법'을 주제로 홍성준 뱅크샐러드 디자인 총괄이사의 특별강연을 개최한다고 16일 밝혔다.
홍 총괄이사는 구글의 디자인 책임자로 일하면서 어시스턴트 등 혁신적인 인공지능(AI) 서비스를 설계했으며, 글로벌 크리에이티브 대행사인 AKQA의 디자인 이사로 애플·IBM·엔비디아 등 세계적인 브랜드의 디자인 프로젝트를 이끌었다
꼭 봐야 할 주요 뉴스택시 안에서 노래 부르고 마사지 받고…중국 젊은...
AD
이번 강연은 AI시대의 불확실한 미래로 불안한 청년 세대에게 미지의 영역을 항해할 수 있는 방향을 제시함으로써 이들의 미래 설계를 돕겠다는 취지로 마련됐다.
멘토링센터 '생각의 창'은 2024년 박영선 전 중소벤처기업부 장관의 주도로 설립돼 그동안 8차례의 특별강연을 열었으며, 3000여명의 청년들이 수강을 했다. 각계 전문가인 회원 94명의 기부와 후원으로 운영된다.
AD
김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>