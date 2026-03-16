전기차 전용 퍼포먼스 타이어 '아이온 에보 SUV' 장착

한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 BMW의 순수 전기 SAV(스포츠 액티브 차량) '더 뉴 iX3'에 전기차 전용 퍼포먼스 타이어 '아이온 에보 SUV(iON evo SUV)'를 신차용 타이어로 공급한다고 16일 밝혔다.

'더 뉴 iX3'는 BMW 차세대 전동화 플랫폼 '노이어 클라세(Neue Klasse)'의 첫 번째 양산 모델이다. 6세대 'eDrive' 전동화 기술을 적용해 주행 효율성과 퍼포먼스의 균형을 강조하였으며, 계기판과 인포테인먼트 정보를 전면 유리 아래에 넓게 표시하는 '파노라믹 비전' 기술을 채택하는 등 BMW 전동화 프로젝트 시대를 상징하는 핵심 모델로 평가받는다.

BMW 더 뉴 iX3 차량 이미지. 한국앤컴퍼니그룹 AD 원본보기 아이콘

한국타이어는 BMW와의 긴밀한 기술 협력을 거쳐 'iX3'에 최적화된 전용 타이어 개발에 성공했다. '아이온 에보 SUV'는 한국앤컴퍼니그룹 조현범 회장 주도 하에 개발한 전기차 특화 독자 기술 체계 '아이온 이노베이티브 테크놀로지(iON INNOVATIVE TECHNOLOGY)' 설계 적용으로 ▲저소음 ▲향상된 마일리지 ▲완벽한 그립력 ▲낮은 회전저항 등 4대 핵심 성능이 최적 균형을 이루며 퍼포먼스를 극대화하는 점이 특징이다.

'아이온 에보 SUV'는 최적 EV 형상 기술로 코너링 강성을 10% 높이는 동시에, 슈퍼 섬유 아라미드 하이브리드 소재 보강벨트를 적용해 고속 주행에서 우수한 조정 안정성을 제공한다. 타이어 표면 가로 및 세로 홈 너비 맞춤 설계로 배수 성능을 향상시키고, 최신 EV 전용 컴파운드 적용을 통해 젖은 노면에서의 제동력과 접지력을 한층 강화했다.

저소음 특화 기술로 주행 시 발생하는 실내 소음을 최대 18%까지 줄여 쾌적한 드라이빙 환경을 구현한다. 전기차 주행거리에 영향을 미치는 회전저항도 크게 낮춰 전비 효율을 최대 6%까지 높이는 동시에, 고농도 실리카와 친환경 소재가 혼합된 전용 컴파운드와 최적 프로파일 구조를 채택해 이상 마모 현상을 획기적으로 줄이며 마일리지를 최대 15% 증가시켰다.

이번 신차용 타이어 공급을 계기로 한국타이어는 BMW 전동화 핵심 파트너로서 위상을 강화했다. '더 뉴 iX3'를 포함해 전기 그란쿠페 'i4', 플래그십 전기 SUV 'iX' 등 BMW 전동화 핵심 모델까지 포트폴리오를 확장하며 전기차 타이어 시장을 선도하는 기술력을 인정받고 있다.

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한편, 한국타이어는 BMW 내연기관 및 전동화 핵심 모델 신차용 타이어 공급을 비롯하여, BMW 그룹 코리아에서 운영하는 자동차 복합 문화 공간 'BMW 드라이빙 센터(BMW Driving Center)' 12년 연속 고성능 타이어 독점 공급도 이어나가며 BMW의 핵심 파트너로 자리매김하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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