1차 소비쿠폰, 영세 소상공인·비수도권에서 효과 두드러져

소비 둔화 속 매출 개선 효과

지난해 7월 지급된 1차 소비쿠폰이 전반적인 소비 여건이 제약된 상황에서도 영세 소상공인을 중심으로 매출 개선 효과를 낸 것으로 분석됐다. 특히 비수도권 등 소비 여력이 상대적으로 제한된 지역에서 효과가 더욱 크게 나타났다.

16일 중소벤처기업연구원 한선영 부연구위원은 이 같은 내용을 담은 '민생회복 소비쿠폰 정책의 소비 진작 효과 - 영세 소상공인과 지역별 차이를 중심으로' 보고서를 발표했다. 1차 소비쿠폰은 내수 부진과 자영업 경기 침체에 대응하기 위해 전 국민을 대상으로 지급됐다. 일정 업종과 매출 규모 이하 사업체에 한정해 영세 소상공인 중심으로 소비가 유입되도록 설계됐다.

이번 보고서는 약 249만 개의 BC카드 개인사업자 가맹점 주간 카드매출 데이터를 활용해 소비쿠폰 지급 전후 매출 변화를 분석했다. 분석 결과 전체 카드매출은 지급 이후에도 감소세를 유지했으나 감소 폭은 지급 이전(-6.79%) 대비 완화된 4.21%로 나타났다. 특히 소비쿠폰 사용 가능 업종에서는 지급 이전 2.03%였던 매출 증가율이 지급 이후 4.40%로 확대됐다.

매출 규모별 분석에서는 매출 5억원 이하 사업체에서 카드매출 증감률 개선 폭이 5.99%포인트로 가장 크게 나타났다. 이는 소비쿠폰의 매출 개선 효과가 상대적으로 영세 사업체에서 보다 뚜렷하게 나타났음을 의미한다. 또한 음식점, 마트, 미용 등 생활 밀착 업종에서도 매출 개선과 함께 소비쿠폰 사용 비중이 5~18% 수준으로 나타났다. 일상 소비 영역에서 정책효과가 나타났다는 분석이다.

지역별로는 소비쿠폰 효과가 수도권보다 비수도권에서 상대적으로 크게 나타났다. 대구광역시(4.10%포인트)와 광주광역시(16.93%포인트)에서 매출 개선 폭이 두드러졌으며, 광주는 전체 지역 중 가장 높은 수준을 기록했다. 이는 소비 여력이 상대적으로 제한된 지역에서 정책효과가 보다 뚜렷하게 나타났음을 보여준다. 반면 수도권에서는 서울(1.74%포인트), 인천(1.22%포인트), 경기도(0.84%포인트) 등 개선 폭이 상대적으로 제한적인 수준에 그쳤다.

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한선영 부연구위원은 "이번 분석 결과가 소비 여력이 제한된 계층과 지역에서 현금성 이전 방식의 소비 촉진 정책이 실질적인 매출 개선 효과로 이어질 수 있음을 보여준다"며 "특히 영세 소상공인과 경제 규모가 상대적으로 작은 지역에서 매출 개선 효과가 뚜렷하게 나타난 점은 향후 내수 회복을 위한 정책 설계 시 정책 대상의 특성을 고려한 접근이 중요함을 시사한다"고 설명했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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