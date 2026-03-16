NCA·LFP 배터리 순차 공급…대규모 수주로 북미 ESS 시장 공략 속도

"북미 유일 非중국계 ESS용 각형 배터리 생산…기술력·안전성 입증"

삼성SDI가 미국에서 조단위 에너지저장장치(ESS)용 배터리 수주 계약을 잇따라 따내며 글로벌 ESS 사업 확장에 속도를 내고 있다.

삼성SDI는 16일 미주법인인 삼성SDI 아메리카(SDIA)가 미국 에너지 전문업체와 ESS용 배터리 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

삼성SDI의 미국 생산 ESS용 배터리. 삼성SDI AD 원본보기 아이콘

계약 규모는 약 1조5000억원이다. 올해부터 2029년까지 단계적으로 배터리를 공급할 예정이다.

이번 계약 물량은 미국 인디애나주에 위치한 삼성SDI-스텔란티스 합작법인 '스타플러스 에너지' 공장에서 생산된다. 삼성SDI는 니켈·코발트·알루미늄(NCA)과 리튬인산철(LFP) 배터리를 순차적으로 공급할 계획이다.

삼성SDI는 신재생에너지 개발사업 확대와 인공지능(AI) 산업 성장 등으로 ESS 수요가 증가하고 있는 미국 시장 공략을 확대하고 있다.

앞서 지난해 말 미국 에너지 인프라 개발·운영 업체와 2조원 규모가 넘는 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 체결한 바 있다. 올해 초에도 미국에서 대규모 배터리 공급 계약을 체결했다.

최근 삼성SDI가 안전성에서 탁월한 각형 기술을 기반으로 ESS용 배터리 공급 계약을 잇따라 체결함에 따라 향후 국내 ESS 중앙계약시장 입찰 및 글로벌 수주 경쟁에 긍정적 영향이 있을 것이라는 분석도 나온다.

삼성SDI는 현재 북미에서 유일한 비중국계 각형 ESS용 배터리 업체다. 각형은 파우치형 배터리에 비해 내구성이 뛰어나다는 장점을 갖고 있다. 삼성SDI 각형 배터리는 화재 안전성 기술과 신뢰도 등을 내세워 미국 ESS 시장을 공략하고 있다.

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삼성SDI 관계자는 "최근 잇단 수주 릴레이는 글로벌 ESS 시장에서 당사의 기술력과 신뢰성을 확인할 수 있는 계기"라며 "앞으로도 글로벌 고객들의 프로젝트 특성과 성능 요구에 따른 다양한 ESS 수요에 대응하겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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