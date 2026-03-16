헤지스 플래그십 스토어 '스페이스H 서울'

외관 조명부터 SS상품 전시까지 보라색 테마

숏폼 콘텐츠·관광객 서비스 확대

외국인 고객 비중도 빠르게 증가

생활문화기업 LF LF close 증권정보 093050 KOSPI 현재가 21,300 전일대비 400 등락률 -1.84% 거래량 12,036 전일가 21,700 2026.03.16 09:09 기준 관련기사 [오늘의신상]MZ세대 겨냥 럭셔리 패션 '레오나드 31' LF 아떼 액세서리, 日오사카 한큐 우메다 본점 팝업…첫 해외 진출 LF 닥스, 백화점·고가 라인 중심 35% 성장…프리미엄 전략 통했다 전 종목 시세 보기 는 글로벌 K-팝 팬들을 맞아 명동에 위치한 헤지스 플래그십 스토어 '스페이스H 서울'의 외관 조명을 오는 20일부터 22일까지 보라색으로 꾸민다고 16일 밝혔다.

약 1200㎡ 규모의 이 매장은 K-팝 팬덤을 상징하는 색상을 활용해 명동을 찾는 글로벌 팬들을 환영하는 공간 연출을 선보일 예정이다.

이번 연출은 대형 공연을 앞두고 명동 일대가 보라색 조명과 다양한 이벤트로 꾸며지는 분위기에 맞춰 기획됐다. 헤지스는 플래그십 스토어를 중심으로 관광객들이 브랜드 공간을 자연스럽게 체험할 수 있도록 쇼핑 환경을 강화한다는 계획이다.

매장 내부에서는 2026년 봄·여름 시즌 제품 가운데 보라색 컬러 아이템을 별도 메인 존에 배치해 전시한다. 글로벌 K-팝 팬덤의 상징색을 테마로 상품 구성을 마련해 외국인 관광객의 관심을 유도한다는 전략이다.

LF 헤지스 명동 플래그십 스토어 '스페이스H 서울'이 글로벌 K-팝 팬들을 맞아 건물 외관을 보라빛으로 연출했다. LF AD 원본보기 아이콘

또한 같은 기간 '스페이스H 서울'과 명동 롯데백화점 본점 헤지스 매장에서는 남성·여성·키즈 라인의 26SS 전 상품을 대상으로 20% 할인 프로모션도 진행한다.

헤지스 관계자는 "다음 주말 명동을 찾는 글로벌 K-팝 팬과 외국인 관광객이 크게 늘어날 것으로 예상된다"며 "K패션을 대표하는 브랜드로서 방문객들이 즐길 수 있는 공간과 쇼핑 경험을 함께 제공하기 위해 이번 행사를 준비했다"고 말했다.

한편 '스페이스H 서울'은 외국인 고객을 위한 서비스도 확대했다. 위챗페이, 알리페이, 유니온페이 결제 고객에게 추가 할인 혜택을 제공하고 있으며 무료 러기지 보관 서비스도 운영 중이다.

또한 이 공간을 중심으로 글로벌 숏폼 콘텐츠 제작도 활발히 진행하고 있다. 지난해 11월 헤지스 글로벌 틱톡 공식 계정을 개설한 이후 외국인 방문객을 겨냥한 콘텐츠 운영을 본격화했다. 매장 체험 장면과 스타일링 콘텐츠 등을 공유해 오프라인 방문 경험을 온라인으로 확산시키는 전략이다. 현재까지 약 60개의 콘텐츠가 업로드됐으며 누적 조회수는 약 150만 뷰를 기록했다. 시청자 연령대는 18~24세가 약 40%, 25~34세가 약 50%로 젊은 글로벌 이용자 비중이 높은 것이 특징이다.

특히 명동 관광 소개 영상과 매장의 무료 러기지 보관 서비스 콘텐츠, 베트남·필리핀·인도·터키 등 해외 방문객 인터뷰 영상이 높은 반응을 얻고 있다. 해외 이용자들이 제작한 제품 언박싱이나 스타일링 영상, 플래그십 방문 브이로그도 확산되며 '스페이스H 서울'이 명동 관광 시 들러볼 공간으로 인식되고 있다는 평가다.

이 같은 공간 전략은 고객 구성 변화로도 이어지고 있다. '스페이스H 서울'의 내국인과 외국인 구매 비중은 2023년 7대3에서 2024년 이후 5대5 수준으로 변화하며 외국인 고객 비중이 크게 늘었다. 연령대별로는 20대 고객 증가율이 가장 높아 매년 약 50% 수준의 성장세를 보이고 있다.

외국인 고객 매출 역시 꾸준히 상승세다. 지난해 외국인 매출은 전년 대비 약 20% 증가했으며, 2023년과 비교하면 약 2.2배 확대됐다. 방문객 구성도 기존 중국·일본 중심에서 미국, 유럽, 동남아, 중동 등으로 점차 다양해지고 있다.

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LF 관계자는 "명동에 위치한 '스페이스H 서울'은 글로벌로 확장 중인 헤지스 브랜드를 입체적으로 경험할 수 있는 공간"이라며 "앞으로도 글로벌 고객 경험을 강화할 수 있는 브랜드 공간 투자를 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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