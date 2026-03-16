외국인 관광객 겨냥 K-푸드랩 명동점 오픈

K뷰티·K팝 등 K콘텐츠 한 곳서 경험

이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 94,500 전일대비 800 등락률 +0.85% 거래량 31,602 전일가 93,700 2026.03.16 09:09 기준 관련기사 "환율 10% 오르면 600억원 순손실"…이란전 장기화 속타는 유통가 "SSM, 심야제한·의무휴업서 빼자"…닻 오른 유통규제 개선 이마트, 2월 총매출 1조5884억 기록 전 종목 시세 보기 24는 오는 18일 외국인 관광객이 많이 찾는 서울 명동 상권에 K푸드와 뷰티, K팝 등을 한 공간에서 경험할 수 있는 특화 점포 'K-푸드랩 명동점'이 문을 연다고 16일 밝혔다.

총면적 129㎡(약 39평)에 2층으로 조성한 신규 매장은 K컬처 경험을 강화한 것이 특징이다. 특히 2층에 마련한 라면 특화층 '라면 아카이브(Archive)'가 핵심이다. 한쪽 벽면 전체를 활용한 '라면 아카이브 월'에 높이 2.8m짜리 대형 진열대를 설치해 라면 약 170종을 선보인다. 국내 주요 라면 제조사 6곳의 상품은 물론 군산, 제주 등 지역특산라면과 일본, 인도네시아 수입라면 등도 함께 진열한다.

이마트24 K-푸드랩 명동점. 이마트24 제공 AD 원본보기 아이콘

이곳 라면 특화층에서는 다이닝 테이블과 세부 조닝을 통해 외국인들이 한국식 라면 문화를 경험할 수 있다. K푸드존을 마련해 김치는 물론 라면과 곁들일 수 있는 김밥, 떡볶이 등 분식류도 배치했다.

또 매운맛에 익숙지 않은 외국인 고객들을 고려해 매운맛을 총 4단계로 나눠 컬러화하고 맵기 정도를 상품 개별 안내 카드 총 4개 국어(한·영·중·일어)로 기재했다.

1층에서는 기존 편의점 기능과 K콘텐츠를 함께 경험할 수 있다. 매장 주 출입구 우측에는 뷰티 브랜드와 캐릭터 굿즈를 활용한 '팝업존'을 조성했다. 뷰티 카테고리에는 국내외 1020세대 여성들 사이에서 인기를 얻고 있는 색조 브랜드 '투에이엔'의 상품을 선보인다.

K팝 아이돌의 굿즈 상품을 만나볼 수 있는 K컬처존에서는 인기 아이돌 캐릭터 인형과 앨범, 공식 응원봉을 포함한 다양한 아이돌 굿즈 상품 27종을 판매한다.

이 밖에 외국인이 선호하는 먹거리 상품 11개를 선물용으로 묶은 전용 기획세트를 판매하고, 환전과 결제 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼도 도입했다.

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양호승 이마트24 MD(상품기획자) 상무는 "K-푸드랩 명동점이 입지적 강점과 이색적인 경관, 다양한 볼거리를 발판 삼아 외국인 고객들에게 새로운 쇼핑 명소로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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