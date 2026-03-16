경기도가 올해 1970억원을 투입해 친환경농업 확산 지원에 나선다. 도내 친환경 농산물 인증 면적 비율은 지난해 처음으로 4%대에 진입했다.

16일 국립농산물품질관리원에 따르면 지난해 경기도의 유기·무농약 등 친환경 농산물 인증 면적은 5743ha로 2024년(5334ha) 대비 7.7% 증가했다. 같은 기간 전국 면적은 6만8165ha에서 7만1731h로 5.2% 늘었다.

이에 따라 경기도 전체 경지면적 중 친환경 인증 면적 비율은 4.0%로 처음으로 4%대에 진입했다. 2022년 3.4%, 2023~2024년 각 3.6%였다.

친환경 인증 농가 수 역시 5135호로 2024년(4737호)에 비해 398호 증가해 전국에서 가장 큰 증가 폭을 보였다.

경기도는 적극적인 친환경농업 지원 정책의 결과로 보고, 이 같은 증가세를 이어가기 위해 올해 친환경농업 확산에 총 1970억원의 예산을 투입한다.

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주요 지원 사업은 ▲농어민 기회소득 지원 ▲임산부 친환경 농산물 지원 ▲친환경 농산물 인증비 지원 ▲친환경농업 단지 조성 ▲친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성 ▲친환경 생태보전 재배장려금 지원 ▲학교·공공급식 친환경 농산물 공급 확대 등이다.

경기도는 앞으로 친환경 농업인의 수요를 반영한 맞춤형 지원을 확대하고 친환경 농자재 지원을 강화해 농가 소득 안정에 기여하는 한편, 도민에게 안전하고 건강한 먹거리를 제공하고 친환경농업에 대한 인식 개선도 함께 추진할 계획이다.

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박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "경기도의 친환경 농산물 인증 면적이 2022년 이후 지속적인 증가세를 보이고 있다"며 "이는 도 차원의 적극적인 정책 추진과 지원의 성과로, 앞으로도 친환경농업이 안정적으로 확대될 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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