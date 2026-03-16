중소기업→중견·글로벌 기업으로 성장 지원 강화

피지컬·버티컬 AI 대비 AX 비용·인력난 해소해야

K방산 소외 문제…"이노비즈 기업 진출 도울 것"

"기술 혁신이 고용과 성장의 선순환 구조를 만드는 이노비즈 생태계를 조성하겠습니다."

16일 정광천 이노비즈협회(중소기업기술혁신협회) 회장은 아시아경제와의 인터뷰에서 이같이 말하며 "AX(인공지능 전환), 사업화 중심 연구·개발(R&D), 글로벌 진출 등을 적극 지원해 중소기업이 중견기업, 글로벌 기업으로 성장하는 과정을 협회가 뒷받침하겠다"는 구상을 밝혔다.

정 회장은 지난 2년 동안 정부·국회·주요 기관들과 접점을 늘려 기술혁신 중소기업인 이노비즈의 대외적 위상을 강화하는 한편, 인공지능(AI)과 글로벌 등 분야별 위원회를 중심으로 회원사 간 협력 기반을 확대하는 데 힘썼다. 협회의 AI 및 글로벌 전략이 과거에는 선언적 수준에 그쳤다면, 이제는 이를 실제 사업과 성과로 연결하는 데 역량을 집중한다는 게 그의 복안이다.

정광천 이노비즈협회 회장이 경기 성남시 판교 집무실에서 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

정 회장은 AI 시대의 핵심 화두로 로봇으로 대표되는 '피지컬 AI'와 산업별 전문 지식과 결합해 문제를 해결하는 '버티컬 AI'를 꼽았다. 다만 현장에서는 이런 흐름에 대비해 AX를 추진하는 과정에서 도입 비용과 전문 인력 부족이 큰 장벽이 된다고 짚었다.

그는 자금 조달 문제의 해법으로 '기술금융'을 제시했다. 협회는 현재 기술보증기금 출신 중심의 전문가 30여명으로 구성된 기술평가인증단을 운영하며 기업의 기술 가치를 평가 및 인증·재인증하고 있다. 이를 통해 금융권 대출과 투자의 문턱을 낮추고 있다는 설명이다. 또한 코넥스협회와의 협력을 바탕으로 기업들이 IPO(기업공개)를 통해 성장 자금을 확보할 경로를 넓히도록 지원할 계획이다.

AI 전문 인력난 해소에 대해서는 "외부 전문 기업을 활용하는 방식이 현실적인 대안이 될 수 있다"며 "최근 NC AI와 협력해 업종별 맞춤형 AX 과정을 도입하고, 기업이 자체 AX를 진행할 수 있도록 전폭 지원 중"이라고 했다. 중소벤처기업부와 연계한 AI 인력 양성 및 연구·개발(R&D) 사업 역시 그 연장선에 있다는 설명이다. 이러한 협회의 지원 방침이 기업별로 상이한 AX 속도를 조절하고 보완하는 장치가 될 것이란 관측이다.

정 회장은 최근 방위 산업을 이노비즈의 새로운 먹거리이자 글로벌 성장 동력으로 점찍고 있다. 러시아·우크라이나 전쟁에 이어 미국·이란 전쟁이 발발하며 전 세계가 국방력 강화에 주목하는 가운데 국내 기술 기반 중소기업이 'K방산' 성장에 중요한 역할을 할 수 있다는 판단에서다.

그는 "방산은 겉으로는 대기업 중심 산업처럼 보이지만, 핵심 기술 영역에서는 중소기업의 역할이 상당하다"고 했다. 협회에 따르면, 방위사업청이 지정한 방산업체 85개사의 약 31%(26개사), 방산혁신기업 83개사의 약 66%(55개사)가 이미 이노비즈 인증 기업으로 조사됐다.

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협회는 이에 따라 이노비즈 기업들의 방산 시장 진출을 확대하기 위한 가교 역할을 강화하고 있다. 정 회장은 "아직 방산에 진출하지 않은 우수 기업들을 위해 최근 방산 대기업과 업무 협약을 체결했다"며 "앞으로 관계 부처와 협력해 상생 방안을 모색해 나갈 것"이라고 말했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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