'서울교육메이트 4기' 23일까지 모집

9개월간 활동 "가교 역할 기대"

서울시교육청이 서울 교육 관련 콘텐츠를 제작·홍보하기 위해 '서울교육메이트 4기'를 모집한다고 16일 밝혔다.

이번 4기 서울교육메이트는 만 18세 이상의 서울 시민 중 본인의 소셜미디어를 운영하며 영상 제작 및 활용 능력을 갖춘 사람이라면 누구나 지원할 수 있다.

서울교육메이트는 지난 2023년 20명으로 시작해 2024년, 2025년 60명 규모로 확대됐다. 시민의 입장에서 다양한 주제와 형식으로 서울교육의 정책과 정보를 개성 있게 제작해 지난해 조회 수, 댓글 수 등의 반응은 전년 대비 211% 증가한 90만4171건을 기록했다. 다양한 형식의 콘텐츠를 통해 서울 교육 정책의 이해도와 관심도를 높였다는 평가다.

올해는 40명 규모로 운영한다. 블로그 기자단을 20명으로 축소하는 대신 미디어 크리에이터를 20명으로 확대해 영상 콘텐츠가 주를 이루는 최신 트랜드를 적극 반영했다.

선정된 40명의 서울교육메이트 4기는 3월부터 11월까지 9개월간 활동할 예정이며, 서울 교육 정책과 정보 관련 콘텐츠를 제작 및 확산하는 등 서울교육과 시민의 가교 역할을 담당한다.

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지원자는 오는 23일까지 서울시교육청 공식 블로그에 방문해 구글폼즈로 지원서를 작성 및 접수하면 된다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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