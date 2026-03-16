온·오프라인 동시 진행

이노비즈협회가 오는 25일 오전 서울 양재동 엘타워에서 'CES 2026 & MWC 26 주요 동향 및 시사점'을 주제로 모닝포럼을 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 포럼은 글로벌 기술 혁신의 최전선에서 도출된 인사이트를 이노비즈 기업 경영진들과 공유하기 위해 마련됐다. 올해는 행사 규모를 대폭 확대하고, 장소를 서울 엘타워 8층 엘하우스홀로 전격 이전해 접근성과 편의성을 강화했다.

또한 협회 공식 유튜브 채널을 통한 실시간 생중계를 병행한다. 전국 이노비즈 기업들이 글로벌 기술 트렌드를 실시간으로 접할 수 있도록 하기 위해서다.

2025년 제92회 이노비즈 모닝포럼에서 연사가 강연을 진행하고 있다. 이노비즈협회 AD 원본보기 아이콘

강연자로는 미래 모빌리티 및 IT 분야의 석학인 정구민 국민대학교 전자공학부 교수가 나선다. 정 교수는 이번 강연에서 인공지능(AI), 자율주행, SDV(소프트웨어 중심 자동차) 등 올해 CES와 MWC를 관통한 핵심 키워드를 분석하고, 국내 중소기업들이 글로벌 시장에서 선제적으로 확보해야 할 경쟁력과 실질적인 대응 전략을 제시할 예정이다.

행사는 조찬과 함께 시작해 명사 강연, 질의응답 순으로 약 2시간 동안 진행된다.

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이노비즈협회 관계자는 "현장 참석과 유튜브 참여가 동시에 이뤄지는 이번 포럼이 이노비즈 기업 간 결속을 다지고 혁신 동력을 얻는 소중한 기회가 되길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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