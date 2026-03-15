규모 2.6 지진 발생, 인명·재산 피해 없어

지진 대응 매뉴얼 강화·주민 알림체계 점검

정희용 국회의원(국민의힘 경북 고령군·성주군·칠곡군)은 지난 14일 성주군청에서 성주군 지진 상황을 점검하고 여진 대응 등 후속 조치에 만전을 기할 것을 주문했다.

정희용 의원이 지진 발생 직후 성주군청을 찾아 이병환 성주군수, 도·군의원, 관계 공무원들과 합동으로 상황을 점검/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

지난 14일 9시 성주군 용암면 일대에서 규모 2.6 지진이 발생한 가운데, 11시 기준 지진 피해는 없는 것으로 확인된다. 그러나 기상청이 "지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있어 안전에 유의"하라고 발표하는 등 주민 피해가 발생하지 않도록 적극적인 대응이 필요한 상황이다.

정희용 의원은 지진 발생 직후 성주군청을 찾아 이병환 성주군수, 도·군의원, 관계 공무원들과 합동으로 상황을 점검하고, ▲여진 대응 철저, ▲사전 지진 대응 메뉴얼 강화, ▲주민 알림체계 점검 등을 당부했다.

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정희용 의원은 "성주군·성주소방서 등 안전 당국은 주민들께서 안심하실 수 있도록 상황을 지속해서 점검하고 만일의 피해를 방지해야 한다"고 강조하며, "지진은 사전에 예측하기 어려운 만큼, 선제적으로 대비 체계를 촘촘하게 구축해야 한다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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