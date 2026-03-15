아이코닉, 트림 단일화·고객 선호 사양… 2027년형 연식변경 모델



새출발 특별 지원 혜택·최대 무이자까지 가능, 할부혜택 구매 부담↓

단순한 SUV는 지루하고, 세단은 좁게 느껴진다면 답은 명확하다.

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 고객 선호 사양을 기본 적용하며 상품성을 최적화한 2027년형 '아르카나(Arkana)'를 선보였다.

또 3월 한 달간 아르카나1.6 GTe 구매 고객을 대상으로 3년 무이자와 '새출발특별 지원 혜택'도 함께 실시한다.

2027년형 르노 아르카나(Arkana). AD 원본보기 아이콘

스타일리시한 쿠페형 SUV 르노 아르카나는 2027년형 연식 변경을 통해 하이브리드 E-Tech와 1.6 GTe 모두 고객 선호도가 높은 아이코닉 단일 트림으로 구성하며 사양을 최적화했다. 특히 고객 만족도가 높은 1열 통풍 시트를 기본으로 적용하고 인기 선택 사양인 '카멜 브라운 인조 가죽 시트 패키지'의 가격을 낮춰 선택의 부담을 줄였다.

2027년형 아르카나는 17인치 다크 그레이 알로이 휠을 기본으로 적용해 세련된 이미지를 더하고 연비 효율도 높였다. 17인치 타이어를 적용한 아르카나 하이브리드E-Tech의 공인 복합 연비는 17.4km/l 이며, 1.6 GTe 모델 역시 13.6km/l로 준수한 연비를 갖췄다.

르노코리아는 2027년형 아르카나 출시를 기념해 풍성한 구매 혜택도 마련했다. 먼저, 3월 한 달간 아르카나 1.6 GTe 구매 고객에게 '새출발 특별 지원 혜택' 30만원을 제공한다. 구매 고객 본인 또는 가족이 2026년 1월 1일 이후 출산, 입학, 혼인, 신규면허 취득에 해당할 경우 혜택을 받을 수 있다.

또, 아르카나 1.6 GTe 구매 고객에게는 최대 3년 무이자 할부 혜택을 제공한다. 하이브리드 E-Tech 구매 고객의 경우 3년 동안 1.99% 이율의 정액불 할부 상품을 이용할 수 있다. 일반 할부와 잔가 보장 스마트(SMART) 할부 상품을 이용하는 고객은 1.6 GTe 100만원, 하이브리드 E-Tech 50만원의 특별 혜택을 받을 수 있다(할부기간 24개월 이상, 할부원금 1500만원 이상 기준).

르노 아르카나는 스타일리시한 디자인과 경쾌한 주행 성능으로 오랜 기간 상품성을 인정받고 있다. 특히 르노 그룹 F1 머신의 하이브리드 기술 노하우를 접목해 개발한 아르카나 하이브리드 E-Tech는 실제 운행 고객들의 실연비가 공인 연비를 크게 상회한다는 평가를 받고 있다.

애플 카플레이와 구글 안드로이드 오토를 무선으로 연결할 수 있는 오픈알 링크(openR link) 9.3" 내비게이션 시스템은 실시간 티맵(TMAP) 내비게이션 정보를 제공한다. 또 편의·안전 운전을 돕는 최첨단 주행 보조 시스템(ADAS)이 기본으로 탑재됐다. 이 밖에도 충돌안전성 평가 부문 60점 만점(100%)으로 KNCAP1등급을 획득했으며, 유로 NCAP(유럽 자동차 안전도 평가)에서도 최고 등급을 받아 동급 경쟁 모델 대비 뛰어난 안전성을 자랑한다.

아이코닉 단일 트림으로 판매되는 2027년형 르노 아르카나는 개별소비세 인하 가격 기준으로 하이브리드 E-Tech 3312만 9000원(친환경차 세제 혜택 적용 기준), 1.6 GTe 2640만원부터 구매 가능하다.

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2027년형 아르카나에 대한 보다 자세한 내용은 가까운 르노코리아 영업 전시장이나 고객센터에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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