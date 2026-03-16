마끼다, ‘마끼다 라운지 제주’ 10일 성황리 오픈

전 제품 전시된 쇼룸 투어 및 100% 당첨 경품 이벤트 진행… 방문객 큰 호응

오픈 첫날부터 A/S 고객 방문 이어져… "제품 투어부터 수리까지 원스톱 제공"

글로벌 전동공구 브랜드 마끼다(Makita)가 지난 10일 '마끼다 라운지 제주'를 공식 오픈하며 성황리에 출발을 알렸다고 밝혔다. 오픈 첫날인 10일 현장에는 많은 제주 지역 도민과 관련 업계 관계자들이 방문해 새롭게 문을 연 라운지에 대한 높은 관심을 나타냈다

이날 마끼다 라운지 제주에서는 방문객들을 위한 다채로운 이벤트가 진행됐다. 방문객들은 마끼다의 전 제품이 전시된 쇼룸을 둘러본 후, 100% 당첨 행운 뽑기 이벤트에 참여했다. 특히 현장에서 추가 인증을 완료한 고객에게는 뽑기에 참여할 수 있는 추가 코인이 지급되어, 많은 방문객이 다양한 경품을 수령하며 긍정적인 반응을 보였다.

이번 마끼다 라운지 제주의 핵심인 '전문 수리 서비스(A/S)' 역시 첫날부터 원활하게 운영됐다. 오픈 소식을 듣고 A/S 접수를 위해 방문한 고객들의 발길이 이어졌으며, 마끼다는 현장에서 즉각적인 응대와 수리 서비스를 제공해 방문객들의 편의를 높였다.

특히, 전시된 제품을 현장에서 바로 구매하고자 하는 방문객들의 문의도 다수 이어졌다. 이에 마끼다 측은 라운지가 직접적인 제품 판매보다는 신제품 등 다양한 제품을 직접 살펴보고 A/S 서비스에 집중하는 전용 공간임을 안내하고, 제품 구매는 제주 지역 내 공식 대리점을 통해 가능하다고 설명했다.

아울러 마끼다는 오는 3월 17일부터 19일까지 제주 지역에서 '블루 웨이브' 행사를 개최하고 '배터리 하나 더 드림!' 프로모션을 진행할 예정이다. 이번 행사를 통해 고객들은 마끼다 제품을 더욱 합리적인 조건에 만나볼 수 있으며, 자세한 사항은 마끼다 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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마끼다 관계자는 "제주 고객분들의 뜨거운 관심 덕분에 성공적인 첫 출발을 할 수 있었다"며, "마끼다 라운지 제주는 단순한 공구 매장을 넘어, 언제든 편하게 방문해 차 한잔 마시며 전동공구에 대한 유익한 정보를 나눌 수 있는 의미 있는 '복합 라운지'로 운영해 나갈 계획"이라고 말했다.

lshb01@asiae.co.kr



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