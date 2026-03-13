친환경·교통약자 중심 대중교통 시대

경북 성주군은 13일 지역 대중교통의 질적 도약과 탄소중립 실현을 위해 농어촌버스에 전기저상버스 3대를 최초로 배치했다고 밝혔다.

이번에 도입된 전기저상버스 3대는 최신 전기버스 모델로, 저상형 구조를 적용해 휠체어·유모차 이용자, 어르신 등 교통약자의 승하차가 획기적으로 편리해졌다.

특히 기존 디젤 차량 대비 소음·진동이 적어 쾌적한 실내 환경 제공 등의 장점을 동시에 갖춰 주민들의 호응이 기대된다.

이번 사업은 국비(환경부·국토부 전기버스 보조금)와 도·군비 등을 매칭하여 총사업비 약 6억7000여만원을 투입했으며, 차량가액은 1대당 약 3억8000만원 수준이다.

성주군 관계자는 "전기저상버스를 최초로 도입함으로써 교통 취약계층의 이동 편의를 높였으며 앞으로도 신규 차량을 확대하여 '누구나 편안한 교통복지 성주'를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

한편 성주군은 이미 2021년부터 전국 최초 지자체 직영 전기마을버스 '성주야 별을 타'를 성공적으로 운영 중이며, 전체 배차시간 조정으로 인해 금수강산면 방향 막차가 19:10으로 30분 앞당겨진다.

농어촌버스나 전기마을버스와 관련한 불편 사항은 성주군청 경제교통과 교통행정팀 또는 경일교통㈜로 연락하면 친절히 안내받을 수 있다.

