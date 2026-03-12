박원갑 KB국민은행 수석전문위원 강연…“아파트 편식사회·다극화 현상 심화”

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 11일 조직 창의성 증진과 미래 경쟁력 확보를 위해 임직원과 시민을 대상으로 '제34회 BMC 모닝 인사이트'를 개최했다.

이번 강연에는 부동산 시장 분석 전문가인 박원갑 위원이 초청돼 '2026 부동산 트렌드'를 주제로 특별 강연을 진행했다.

박 위원은 2026년 부동산 시장의 핵심 키워드 가운데 하나로 '아파트 편식사회'를 꼽았다. 그는 30대 고소득 맞벌이 인구 증가와 함께 생활 편의성과 안전성에 대한 요구가 높아지면서 아파트 선호 현상이 더욱 뚜렷해지고 있다고 설명했다.

또 다른 키워드로는 '다극화 현상'을 제시했다. 거래 절벽 상황에서도 일부 지역과 단지에서는 신고가 거래가 이어지고 있으며, 부동산이 투자 자산으로 인식되는 경향이 강화되고 있다는 분석이다.

특히 부산 부동산 시장에 대해서는 도시 중심축이 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 흐름과 함께 일부 지역의 실거래가 반등 현상도 나타나고 있다고 진단했다.

박 위원은 강연을 마무리하며 "단순히 통계 수치에 매몰되기보다는 후속 세대의 공간 욕망과 소비 패턴을 읽어내는 것이 중요하다"며 "그들에게 적합한 부동산 환경을 공급할 수 있는 '패스트 팔로워'가 돼야 한다"고 강조했다.

신창호 부산도시공사 사장은 "이번 강연은 2026년 이후 급변할 부동산 시장의 흐름을 읽고 공사의 역할을 재정립할 수 있는 의미 있는 시간이었다"며 "전문가의 통찰을 바탕으로 부산만의 지역 특색을 살리면서도 미래 경쟁력을 갖춘 정주 환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

부산도시공사가 'BMC 모닝 인사이트'를 개최하고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자



