커버써먼, 佛 패션스쿨 IFM과 파리 패션위크서 협업

'에어테크' 접목한 작품으로 오프닝 무대 장식

커버써먼은 프랑스 패션스쿨 IFM과 손잡고 지난 2일(현지시간) 2026 F/W 파리 패션위크 오프닝 무대에서 에어테크 기술 기반의 작품을 선보였다고 12일 밝혔다.

이번 협업은 지난 9월 프랑스 파리에서 열린 패션 박람회 '프레미에르 비죵'에서 진행된 연구·개발(R&D) 미팅을 계기로 본격 추진됐다.

IFM은 프랑스를 대표하는 패션스쿨로 LVMH, 케어링(Kering) 등 글로벌 럭셔리 하우스 및 브랜드들과 긴밀하게 협력하며 수많은 크리에이티브 인재를 배출해왔다. IFM 마스터 오브 아트(Master of Arts) 과정은 실험적 디자인과 인문학, 기술, 지속가능성을 아우르는 학제적 교육 프로그램으로, 매년 파리 패션위크에서 그 성과를 공개하고 있다.

이번 무대는 총 23명의 학생이 선보인 독창적인 컬렉션으로 꾸며졌다. 작품들은 프랑스 오뜨 꾸뛰르 장인 기술을 접목해 형태와 텍스처 처리 방식에서 혁신을 보여주었으며 재단과 드레이핑, 장식 등에서 창의성과 현대적 감각이 돋보였다.

특히 알렉시스 로페스 앙헬레스(Alexis Lopez Angeles)는 밀리터리에서 영감을 받은 재킷, 드레스 등에 커버써먼의 에어 모듈을 적용해 볼륨감을 강조하고, 특별 제작한 에어 모듈 테디베어를 오브제로 활용해 형태감을 극대화한 컬렉션을 완성했다.

이재호 커버써먼 대표는 "향후에도 커버써먼만의 차별화된 기술력을 바탕으로 글로벌 패션 시장에 새로운 가능성을 제시해 나가겠다"고 말했다.

