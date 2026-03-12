홍대점에 이은 두 번째 슈즈 전문 편집숍

무신사가 오는 19일 새로운 슈즈 랜드마크 '무신사 킥스 성수(MUSINSA KICKS SEONGSU)'를 공식 오픈한다고 12일 밝혔다.

이번 성수점은 지난 1월9일 서울 마포구에 첫선을 보인 '무신사 킥스 홍대'에 이은 두 번째 매장이다. '무신사 킥스'는 2001년 온라인 커뮤니티 '무진장 신발 사진이 많은 곳'에서 출발한 무신사의 뿌리를 계승한 공간이다.

성수동은 과거 대한민국 수제화 산업의 중심지였던 상징적인 곳이다. 무신사는 이 지역 최초의 대규모 슈즈 멀티숍인 '무신사 킥스 성수'를 통해 새로운 슈즈 쇼핑의 기준을 제시한다는 계획이다.

무신사 킥스 성수 매장 전경 랜더링 이미지. 무신사 AD 원본보기 아이콘

무신사 킥스 성수 매장은 지하 1층부터 지상 2층까지 총 3개 층으로 구성됐으며, 홍대점에서 선보였던 O4O(Online for Offline) 기반의 스마트 쇼핑 경험을 그대로 이어가 상품 QR코드를 통해 실시간 재고와 후기를 확인할 수 있다.

또한 무신사 킥스 성수는 층별로 세분화된 슈즈 카테고리와 테마별 큐레이션을 선보인다. 지하 1층은 러닝 특화 존인 '무신사 런'을 비롯해 가방과 모자를 큐레이션한 '백 & 캡클럽', 스포츠 및 시즈널 슈즈 공간으로 구성된다. 1층은 스포츠 슈즈와 스니커즈를 조명하며, 브랜드의 핵심 콘셉트를 경험할 수 있는 특별 전시 공간인 '무신사 스페이스'가 운영된다. 2층에서는 워크 부츠와 레더 슈즈, 여성용 슈즈 라인업인 '레이디스' 및 시즈널 슈즈 등을 한눈에 확인할 수 있다.

오픈을 기념해 스니커즈 마니아들을 위한 한정판 라인업도 공개한다. 19일 당일에는 아식스 젤-NYC(GEL-NYC) 2.0 x 할(HAL) 스튜디오 협업 모델을 처음 공개되고, 미즈노가 운동화와 구두의 경계를 허물며 품절 신화를 기록했던 '웨이브 프로페시 목(Wave Prophecy Moc)'이 재발매된다. 20일에는 클락스 x 앤더슨벨 협업 제품의 발매가 예정돼 있다.

무신사 관계자는 "'무진장 신발 사진이 많은 곳'에서 시작된 무신사의 정체성을 담은 무신사 킥스 성수는 성수동의 슈즈 역사와 무신사의 큐레이션 역량이 만난 집약체"라며 "홍대점에서 증명한 신발에 대한 진정성을 바탕으로 성수동을 방문하는 고객들에게 대체 불가능한 슈즈 쇼핑 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



