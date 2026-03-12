한국은행 통화신용정책보고서 주관위원 메시지

"앞으로 물가 및 성장 경로는 미국 관세정책의 변화, 주요국 통화·재정정책, 반도체 경기 외에 최근 부각된 중동 상황에 크게 영향을 받을 것이다. 지정학적 리스크의 전개 양상과 국내 경제에 미치는 영향을 면밀히 점검할 필요가 있다."

황건일 금융통화위원. 한국은행 AD 원본보기 아이콘

12일 한국은행 통화신용정책보고서 발간을 주관한 황건일 금융통화위원은 "3월 들어 중동지역 분쟁에 따른 대외 환경 급변으로 전망 경로의 불확실성이 크게 높아지고 금융·외환시장 변동성도 크게 확대됐다"며 이같이 말했다.

금융안정 측면에서는 금리와 환율이 중동 리스크로 인해 경제 펀더멘털에서 괴리돼 높은 변동성을 보이는 만큼, 필요시 시장 안정화 조치를 통해 적극적으로 대응해 나갈 필요가 있다는 설명이다. 주택시장의 추세적 안정 여부도 확인할 필요가 있다고 봤다. 황 위원은 "주택가격의 오름세가 다소 둔화했으나 비수도권으로의 상승세 확산 등 불안 요소가 상존해 있는 만큼, 주택시장의 추세적 안정 여부도 계속 살펴봐야 할 것"이라고 짚었다.

향후 통화정책은 특정 방향으로의 기대를 형성하기보다는 대내외 여건 변화와 경제지표 등을 지켜보면서 당분간 신중한 중립 기조를 가져가는 것이 바람직하다는 판단이다.

AD

한편 황 위원은 대내외 불확실성이 커지고 있는 상황에서 통화정책의 유효성을 제고하기 위해서는 경제주체와의 소통을 확대하고 커뮤니케이션 강화 노력을 지속해 나갈 필요가 있다고 봤다. 그는 "2월 통화정책방향을 통해 공개한 새로운 조건부 금리 전망이 미래 통화정책에 대한 유용한 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡을 수 있도록, 그 효과를 지속해서 점검하고 발전적 개선방안을 검토해 나가야 할 것"이라고 강조했다.

서울 중구 한국은행 전경. 한국은행 원본보기 아이콘

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>