‘흑백요리사’ 선재스님 효과

지자체 최초 기록적 흥행

'산사서 특별한 미식' 370대 1

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 오는 4월 11일 평창 월정사에서 개최되는 '강원 산사에서 특별한 미식' 행사가 지난 9일 모집 시작과 동시에 전석 매진되었다고 11일 밝혔다. 네이버 스마트 스토어를 통해 진행된 이번 접수에는 총 1만1101명의 신청자가 일시에 접속하며 370대 1이라는 이례적인 경쟁률을 기록해, 지자체 최초로 강원 사찰 관광의 폭발적인 화제성을 입증했다.

'강원 산사에서 특별한 미식' 행사 포스터. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 넷플릭스(Netflix) '흑백요리사2' 최종 7인에 올라 사찰음식 명장으로 화제를 모은 선재스님의 사찰음식 시연을 필두로 월정사 스님의 싱잉볼 명상과 차담, 그리고 전나무 숲길 걷기 등 오감을 깨우는 고품격 프로그램으로 기획되었다.

고요하고 차분한 사찰의 수행 환경을 유지하고 참가자들이 체험에 온전히 몰입할 수 있도록 인원을 30명 소수 정예로 제한하여 운영의 질을 높였다.

특히 참가비 일부를 평창사랑상품권으로 환급하여 관광객의 발걸음이 지역 상권의 온기로 이어지도록 설계함으로써 '관광이 곧 지역 경제의 활력'이라는 재단의 사업 철학을 실천했다.

강원관광재단 최성현 대표이사는"'2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 준비한 이번 행사는 강원 로컬 농특산물을 활용한 사찰음식의 정수를 경험함과 동시에 지역사랑상품권 환급을 통해 지역 경제에도 보탬이 되는 뜻깊은 자리"라며 "압도적인 성원을 보내주셨으나 한정된 인원으로 인해 함께하지 못한 1만여 명의 신청자분들께 진심으로 감사와 양해의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

