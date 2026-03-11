주민참여예산 4200만원 투입

외벽 도색·내부 바닥 교체·누수 보수 실시

경기 파주시는 통일촌 농산물직판장의 시설 및 환경 개선을 위해 4200만원의 예산을 투입해 직판장 새 단장 사업을 추진한다.

통일촌 농산물직판장은 민통선 내 지역 농산물과 관광 품목을 판매하는 직판장과 지역 농산물로 만든 음식을 맛볼 수 있는 식당으로 구성된 시설로, 많은 주민과 관광객이 찾는 파주시의 대표적인 관광지다. 그러나 건물 외벽의 노후화와 내부 바닥 마감재 손상, 일부 구간의 누수 등으로 시설 개선의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다.

이에 파주시는 직판장을 이용하는 주민과 방문객의 불편 사항을 반영해 주민참여예산을 편성하고, ▲직판장 외벽 도색 ▲내부 바닥 장식(데커레이션) 타일 교체 ▲누수 발생 구간에 대한 보수 등을 추진할 계획이다.

시는 이번 사업을 통해 직판장 시설을 전반적으로 정비하고, 방문객들에게 보다 쾌적하고 안전한 이용 환경을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

황인배 균형개발과장은 "통일촌 농산물직판장을 이용하는 주민과 방문객이 보다 쾌적한 환경에서 시설을 이용할 수 있도록 해당 개선 사업을 추진하게 됐다"라며 "앞으로도 주민 의견을 적극 반영해 시설 관리와 환경 개선에 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.

