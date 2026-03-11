속초시, 황톳길 이용객 맞이 채비 완료

강원도 속초시는 겨울철 안전사고 예방을 위해 휴장했던 영랑호 황톳길과 청초호 맨발 걷기길을 오는 16일 재개장한다.

영랑호 맨발걷기길. 속초시 제공

영랑호와 청초호 일원에 조성된 황톳길과 맨발 걷기 길은 자연 속에서 맨발로 걸으며 건강을 증진할 수 있는 체험형 산책로로 영랑호는 2024년 7월 16일, 청초호는 2025년 8월 12일에 각각 개장했다.

영랑호 맨발 황톳길은 지난해 7만2000여명, 청초호 맨발 걷기 길은 3만여 명이 이용하는 등 시민과 관광객들에게 인기를 끌고 있다.

시는 개장 전 세족 시설 등 편의시설을 점검하고 경운작업과 관수작업, 황토 보충, 화분 꽃 식재 등을 완료해 이용객들에게 한층 개선된 이용 환경을 제공할 계획이다.

특히 영랑호 맨발 황톳길은 물 고임과 미끄럼 발생이 잦은 구간을 중심으로 난간을 추가 설치하는 등 안전시설을 보강한다. 청초호 일원에는 흙먼지 털이기, 그늘막, 무인 계수기 등 편의시설도 확충할 계획이다.

청초호와 영랑호 맨발 걷기 길은 오는 12월 초까지 운영되며 이용 권장 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다.

우천이나 강풍 등 기상 여건에 따라 운영이 일시 중단될 수 있다.

청초호 맨발걷기길. 속초시 제공

한편, 야외에 설치된 영랑호와 청초호 맨발 걷기 길을 휴장하면서 겨울철 기상 상황과 관계없이 시민들이 이용할 수 있도록 조성한 '꽃묘장 맨발 황톳길'은 오는 3월 31일까지 운영 후 문을 닫는다.

지난해 12월 11일부터 운영한 꽃묘장 맨발 황톳길은 3월 10일까지 4263명이 이용한 것으로 나타났다.

이병선 속초시장은 "많은 시민과 관광객께서 봄을 맞아 맨발 걷기길 재개장을 기다리는 만큼, 사전 준비와 시설 점검을 철저히 추진해 아름다운 자연 속에서 따뜻한 봄을 맞이할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



