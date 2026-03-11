대한민국 대표 곶감 축제 발전

성과 공유·향후 발전 방향 모색

경북 상주시는 지난 9일 시청 대회의실에서 상주시곶감축제추진위원회 위원, 상주시의원, 관계 공무원 등 35여 명이 참석한 가운데' 상주곶감 축제'의 2026년 성과를 공유하고 향후 발전 방향을 모색하기 위해 2026 상주곶감 축제 평가 연구용역 보고회를 개최했다.

2026 상주곶감 축제 평가 연구용역 보고회를 개최/상주시청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 용역은 2026년 상주곶감축제의 주요 성과를 종합적으로 분석하고, 방문객 수, 경제 효과, 프로그램 운영 등 다양한 측면에서 심층적인 분석을 담아냈으며 ▲축제 방문객 만족도 조사 ▲축제 경제효과 분석 ▲빅데이터 분석 ▲축제 시사점, 향후 추진 방향 등에 대한 보고에 따라 관련 질의와 토론이 이어졌다.

보고서에서는 2026년 상주곶감축제의 경제 효과도 심층적으로 분석되었다. 직접 소비 금액은 41억원으로, 간접 경제 효과는 82억원으로 추산되었다. 이는 상주곶감축제가 단순한 축제를 넘어 지역 경제에 활력을 불어넣고, 일자리 창출에도 기여하고 있다는 것을 확인시켰다.

보고회 후에는 질의응답 및 의견수렴 시간이 마련되어, 참석자들의 다양한 질문과 건설적인 의견이 쏟아져, 2027년 상주곶감축제의 발전 방향을 모색하는 의미 있는 시간을 가졌다.

특히, 방문객 수용 태세 향상을 위한 지속적 노력 요구, 프로그램 다양화, 안전 관리 강화 등에 대한 의견이 많았으며, 상주시는 이러한 의견들을 적극적으로 수렴하여 향후 축제 발전을 위한 노력을 지속해서 추진해 나갈 계획이다.

AD

강영석 상주시장은 "이번 보고회를 통해 2026 상주곶감 축제의 성과를 공유하고, 향후 발전 방향을 설정하는 데 중요한 발걸음이 되었다"며 "앞으로도 상주곶감 축제를 대한민국 대표 곶감 축제로 발전시켜, 상주시의 지역 문화 축제로 자리매김할 수 있도록 지속해서 지원하고 육성해 나갈 것"이라고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>