동두천시, 2026년 제1회 도시공원 위원회 개최

상봉암2역사공원 조성계획 심의…소요산 확대 개발 본격화

경기 동두천시는 지난 9일 시청 상황실에서 2026년 제1회 도시공원 위원회를 개최했다.

동두천시가 지난 9일 시청 상황실에서 2026년 제1회 도시공원 위원회를 개최하고 있다. 동두천시 제공

이번 위원회에서는 박형덕 동두천시장의 도시공원위원회 신규위원에게 위촉장을 수여하고 인사말을 전한 뒤 이선희 경제환경국장 주재로 안건 심의가 진행됐다.

상정된 안건은 상봉암2역사공원(소요내음공원) 공원조성계획 결정 심의에 관한 사항으로, 공원조성계획의 구역계 재설정, 공원 공간 구상, 건축 및 식재 계획 등 공원 조성계획 결정 사항이 심의됐다.

주요 심의 의견으로는 이용층에 대한 설정 후 공간 계획 및 조성 반영, 이용객 불편 최소화 및 차별화된 식재 계획 반영, 효율적인 공간 활용을 위한 건축물 및 부대시설 계획 반영 등 다양한 의견이 제시됐다.

동두천시는 이번 위원회에서 제시된 의견을 향후 조성계획에 반영할 예정이다. 소요산 확대 개발의 첫걸음이 될 소요내음공원조성사업을 통해 역사·교육·휴양 기능이 통합된 공간을 조성함으로써 방문객의 체류시간을 늘려 지역경제 활성화에 기여하는 공원으로 자리매김하고자 노력할 것이라고 전했다.

