동두천시-경기도, 미군 공여지 현장 점검

경기도에 개발 기금 확대·제도 개선 요청

캠프 모빌·님블 현황·주요 현안 설명

경기 동두천시는 지난 10일 조장석 경기도 균형발전기획실장을 비롯한 경기도 관계자 12명이 참석한 가운데 미군 공여지 현장 방문을 진행했다.

동두천시가 지난 10일 조장석 경기도 균형발전기획실장을 비롯한 경기도 관계자 12명이 참석한 가운데 미군 공여지 현장 방문을 진행하고 있다. 동두천시 제공

이날 동두천시는 기지별 반환 현황과 주요 현안을 설명하고, 도 차원의 지원 확대와 제도 개선을 건의했다.

이번 현장 방문은 경기도 균형발전기획실의 주요 사업 점검의 일환으로 진행됐으며, 동두천시에서는 양혜란 홍보미래담당관이 캠프 모빌과 캠프 님블을 중심으로 반환 현황과 개발 추진 상황, 사업 지연 요인 등을 설명했다.

동두천시는 조장석 경기도 균형발전기획실장에게 장기 미반환 공여지가 많은 지역의 특수성을 고려해 도 개발기금 지원율을 확대하고, 지원 범위를 주변 지역 사업까지 넓혀 줄 것을 건의하는 한편, 국가안보를 위해 장기간 공여지를 제공해 온 지역의 특별한 희생이 지역 발전의 제약으로 이어지고 있는 만큼, 공여지 문제 해결과 지역 균형발전을 위한 실질적인 지원이 필요하다고 강조했다.

동두천시가 지난 10일 조장석 경기도 균형발전기획실장을 비롯한 경기도 관계자 12명이 참석한 가운데 미군 공여지 현장 방문을 진행하고 있다. 동두천시 제공 원본보기 아이콘

동두천시 관계자는 "공여지 문제는 단순한 부지 활용 차원을 넘어 도시의 미래 경쟁력과 시민 삶의 질에 직결되는 과제"라며 "경기도와 지속적으로 협의해 제도 개선과 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



