김경희 시장 “시민과 도예인이 함께 만드는 화합의 장”

40년의 헤리티지, ‘흙과 불의 잔치’로 화려한 부활

AI 전시부터 명장전까지 '경험형 축제'로 대변신

마을 전체가 예술이 되는 12일간의 여정

대한민국을 대표하는 도자 문화의 정수 '이천도자기축제'가 올해로 성년을 넘어 마흔 번째 잔치를 연다.

경기 이천시(시장 김경희)는 문화체육관광부 지정 '2026~2027 예비축제'로 선정된 제40회 이천도자기축제가 오는 4월 24일부터 5월 5일까지 12일간 이천도자예술마을(예스파크)과 사기막골 도예촌 일원에서 개최된다고 11일 밝혔다.

제40회 이천도자기축제가 오는 4월 24일부터 5월 5일까지 12일간 이천도자예술마을(예스파크)과 사기막골 도예촌 일원에서 개최된다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

40년의 헤리티지,'흙과 불의 잔치'로 새롭게 태어나다

이번 축제의 슬로건은 '흙과 불의 잔치'다. 이번 축제는 단순한 관람을 넘어 시민과 방문객이 직접 참여하고 소통하는'경험형 문화축제'로 꾸려질 예정이다. 지난 40년의 역사를 한눈에 볼 수 있는 '아카이브관'을 특별 조성해 이천 도자기의 발자취를 조명한다.

이외에 자연을 모티브로 한 '현대도자전'과 이천도자예술마을 '갤러리 투어' '예스 올인원(All-in-one) 체험로드(예스파크 내 각종 체험프로그램)'가 함께 진행돼 한층 다채로운 도자 예술을 경험할 수 있다.

마을 전체가 축제장, 깊이 스며든 도자예술

올해 축제는 예스파크 회랑마을부터 사부작1마을까지 이어지는 약 1㎞ 구간을 주요 행사장으로 대규모 야외 도자기 판매존을 조성한다. 도자예술마을 외 도예작가와 기존 공방이 함께 판매존을 꾸며 방문객들은 여유롭게 도자기를 구경하고 작가와 소통할 수 있다.

또, 마을별 고유의 매력을 담은 '62마켓(별마을)'과 '세러데이마켓(가마마을)' '사기막골 등 자체 특화 콘텐츠와 함께, 사기막골 도예촌에서는 한국도예고등학교 학생들의 참신한 작품을 만날 수 있는 특별 전시가 열려 신구 세대가 어우러지는 화합의 장을 마련한다.

눈과 귀가 즐거운 오감 만족 프로그램 '풍성'

전시와 판매, 체험 외에도 관람객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 프로그램이 가득하다. 푸드존과 '카페마을 푸드페스티벌', '사찰음식+다례시음' 행사가 방문객의 입맛을 자극할 예정이다. 판매존에서 펼쳐지는 도자 게임과 버스킹 공연, 이벤트 포토존, 디지털 가이드, 스마트 안내도 등이 방문객의 발길을 사로잡을 계획이다.

즐길 거리 또한 풍성하다. '카페마을 푸드페스티벌'과 '사찰음식+다례 시음' 행사가 미식가들의 입맛을 돋우고, 버스킹 공연과 도자 게임이 축제장 곳곳에서 펼쳐진다. 아울러 AI를 활용한 세라믹 전시도 준비 중이다. 판매존에서 펼쳐지는 도자 게임과 버스킹 공연, 이벤트 포토존, 디지털 가이드, 스마트 안내도 등이 방문객의 발길을 사로잡을 계획이다.

이천도자기축제추진위원회 김경희 위원장은 "시민과 도예인, 지역 공동체가 합심해 준비한 만큼 '축제의 도시 이천'의 위상을 전 세계에 알리는 계기가 될 것"이라며 "대한민국을 대표하는 도자문화 축제로서의 자부심을 보여주겠다"고 강조했다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



