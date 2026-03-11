참여자 대상 안전교육도 진행

경기 성남시는 11일 시청 1층 온누리에서 신상진 성남시장 등 600여 명이 참석한 가운데 노인 일자리 사업 발대식을 개최했다.

성남시가 11일 시청 1층 온누리에서 신상진 성남시장 등 600여 명이 참석한 가운데 노인 일자리 사업 발대식을 개최하고 있다. 성남시 제공

이날 발대식은 '노인 일자리 및 사회활동 지원사업'에 참여하는 8092명에 응원의 메시지를 전하기 위해 열렸다.

행사는 노인 일자리 남녀 대표의 선언문 낭독, '성남시 시니어 파이팅!'을 외치는 퍼포먼스, 기념 촬영 등의 순으로 진행됐다.

참석자(600명) 대상 안전교육도 진행해 낙상 예방, 교통안전과 응급상황 대처법 등을 강조하고, 치매 예방 관련 정보를 제공했다.

성남시는 이번 노인 일자리 및 사회활동 지원사업에 연말까지 381억원(국비 175억원 포함)을 투입한다.

사업 참여 어르신들은 △공익 활동=동네사랑 환경감시원·초등학교 교통봉사단 등 △역량 활용=우체국 업무 지원·초등학교 돌봄지원 등 △공동체 사업단=카페·베이커리 운영·떡 및 참기름 제조 등 △취업 알선형=경비원·미화원 등 △기타=시니어 생활영어 지도사 등 다양한 분야에서 일을 하게 된다.

지급하는 활동비는 분야별 근무 시간과 조건에 따라 달라 29만(월 30시간)~76만원(월 60시간) 정도다.

시 관계자는 "이 사업은 어르신들이 경험과 능력을 지역사회에 발휘하고 행복한 노후를 보낼 수 있게 하려고 시행된다"면서 "앞으로도 다양한 수요에 맞춘 일자리를 계속 확대해 나가겠다"고 말했다.

성남시는 이번 사업 외에도 자체 사업비 106억원을 투입해 4820명 참여 규모의 어르신 소일거리 사업도 시행 중이다.

성남=이종구 기자



