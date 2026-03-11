'왕과 사는 남자' 1200만 관객 돌파…'파묘' 기록 넘어

역대 스무 번째 1200만 고지 등극

평일에도 여전히 20만 명씩 동원

장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'가 누적 관객 1200만 명을 돌파했다.

배급사 쇼박스는 개봉 36일째인 11일 이 같은 흥행 기록을 달성했다고 밝혔다. 2024년 최고 흥행작인 '파묘(1191만 명)'의 성적을 뛰어넘은 수치다. 역대 개봉작 중 스무 번째로 1200만 관객 고지를 밟았다.

지난달 4일 개봉한 이 영화는 이달 6일 1000만 관객을 돌파하며 '파묘'와 '범죄도시 4' 뒤 2년 만에 '1000만 영화' 반열에 올랐다. 대기록 달성 뒤에도 흥행 기세는 꺾이지 않았다. 개봉 한 달이 지났는데도 평일에 20만 명 안팎의 관객을 꾸준히 동원한다.

관객의 발길을 붙잡는 힘은 역사적 사실에 상상력을 더한 묵직한 서사에서 나온다. 이 영화는 조선 단종(박지훈)이 유배를 떠난 강원도 영월 청령포를 배경으로, 마을 부흥을 꾀하는 촌장(유해진)과 어린 선왕이 우정을 나누는 과정을 담아냈다.

