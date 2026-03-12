2005년 캐나다서 출범 미디어 기업

롯데백화점은 전 세계 패션 트렌드를 선도하는 미디어 플랫폼 '하입비스트(HYPEBEAST)'의 20주년 기념 전시를 국내 최초로 단독 공개한다고 12일 밝혔다.

13일부터 다음 달 16일까지 잠실점 에비뉴엘 6층 아트홀에서 열리는 이번 전시는 롯데백화점과 하입비스트가 공동으로 기획해 선보이는 글로벌 프로젝트다. 전 세계 4개 도시에서만 진행되는 투어 전시로, 지난해 10월 뉴욕을 시작으로 도쿄와 홍콩을 거쳐 대미를 장식할 개최지로 '롯데타운 잠실'이 서울을 대표하는 백화점으로 이름을 올렸다.

하입비스트는 2005년 캐나다에서 출범한 미디어 기업이다. 패션·음악·예술 등 동시대 문화 전반을 아우르며 전 세계 디자이너와 패션 마니아들이 주목하는 대표적인 트렌드 플랫폼으로 자리매김했다. 1050만명의 소셜미디어 팔로워를 보유하고 있을 정도로 파급력이 있다. 앞선 세 차례 전시에서만 수만 명 이상의 관람객을 유치했다.

이번 전시에서는 하입비스트가 지난 20년간 걸어온 발자취를 조명하는 '하입비스트 아카이브'를 선보인다. 창간호부터 최신호에 이르는 변천사를 통해 초대형 미디어로 성장해 온 하입비스트의 여정을 한눈에 살펴볼 수 있다. 또 럭셔리 브랜드와의 협업 제품을 비롯해 그간 예술계의 이목을 끈 과거 협업 사례를 한데 모아 패션 마니아들의 향수를 불러일으킬 예정이다.

한국 단독 개최를 기념해 K아티스트와 협업한 특별 작품도 공개한다. '나이키 조던' '케이스티파이' 등 글로벌 브랜드와의 컬래버레이션으로 주가를 올리고 있는 조형 예술가 '수린'의 작품을 만나볼 수 있다. 특히 롯데백화점에서 최초로 발표하는 신작이 이번 전시의 주요 볼거리로 꼽힌다. '미지의 공간을 탐험하는 여행'이라는 콘셉트 아래, 하입비스트의 궤적이 롯데타운 잠실에 착륙한 모습을 우주선 형태의 조형물로 담아냈다.

'슈프림' '피스마이너스원' '버질아블로 아카이브' 등 하이엔드 스트리트 브랜드와의 협업을 통해 전시와 연계한 한정판 패션 굿즈도 출시한다. 14일부터는 격주 토요일마다 '아티스트 토크 세션'도 진행한다. K패션 디자이너와 K아트 컬렉터 등 한국 패션 예술의 부흥을 이끄는 전문가들이 연사로 나서 창작과 트렌드에 대한 생각을 공유할 예정이다. 참가는 롯데백화점, 롯데갤러리, 하입비스트코리아 인스타그램 계정을 통해 무료로 신청할 수 있다.

