KT스카이라이프가 조일 경영기획총괄 부사장을 차기 대표이사로 선임한다.

조일 KT스카이라이프 경영기획총괄 부사장. KT스카이라이프 제공

KT스카이라이프는 11일 오전 이사회에서 오는 26일 정기주주총회를 개최하기로 의결했다. 주총 주요 안건은 조일 부사장 사내이사 선임, 재무제표 승인, 상법 개정에 따른 정관과 일부 규정 변경 등이다.

조 부사장은 재무·전략에 능통한 통신·미디어 분야 전문 경영인이다. 미국 메릴랜드대 경제학과와 뉴욕주립대 재무학 석사를 졸업하고, 나스미디어·BC카드 등 KT 주요 계열사에서 경영기획총괄을 역임했다.

KT스카이라이프는 "지속 가능한 성장을 위한 경영 혁신과 비전 수립 역량을 통해 기업·주주가치 제고에 기여할 것으로 기대된다"고 추천 사유를 밝혔다.

임기 만료에 따른 신임 사외이사 선임 안건도 상정한다. 후보는 장경희 인하대 교수, 심미선 순천향대 교수, 강신노 NH농협선물 비상임이사, 조현장 전 나이스평가정보 정보보안실장 등 4명이다. 업무 적합성 등을 고려해 통신·인공지능(AI), 공공성, 재무, 보안 분야 전문가를 추천했다고 KT스카이라이프는 전했다.

