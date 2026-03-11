작년 한해 새 등록 특허 4073건

연구개발 비용 약 2조2114억

OLED 기술 경쟁력 강화 속도

LG디스플레이가 글로벌 불확실성 속에서도 특허 확보를 늘리며 기술 중심의 체질 개선에 속도를 내고 있다.

LG디스플레이가 11일 공시한 2025년도 사업보고서에 따르면 지난해 기준 국내외 누적 등록 특허는 7만335건으로 집계됐다. 지난해 한 해 동안 새로 등록된 특허는 4073건이다.

특히 탠덤(Tandem)과 LTPO(저온다결정산화물) 유기발광다이오드(OLED) 분야에서 성과가 두드러졌다.

지난해 연구개발(R&D) 비용은 약 2조2114억원으로 집계됐다. 전년(2조2374억원)보다 소폭 줄었지만, 인공지능 전환(AX)을 통해 연구개발 효율을 높이며 핵심 기술 중심의 투자를 이어갔다는 설명이다.

LG디스플레이 파주 사업장 전경.

실제 인공지능(AI)을 활용해 시험 생산 과정의 오류를 사전에 학습하고 검증 횟수를 줄이면서 연구개발 비용 절감 효과도 나타나고 있다. 증착 비용이 높은 OLED 기술의 경우 시험 생산 횟수 감소만으로도 수십억원 규모의 비용 절감이 가능하다는 분석이다.

LG디스플레이는 지난해 6월 자체 개발한 이형(異形) 디스플레이 패널 '엣지(Edge) 설계 AI 알고리즘'을 도입해 평균 설계 시간을 4주에서 8시간으로 단축했다. 시야각에 따른 OLED 색 변화를 최적화하는 광학 설계에도 AI를 적용해 기존 5일 이상 걸리던 개발을 약 8시간 만에 수행할 수 있게 됐다.

이 같은 AX 기반 연구개발 효율화가 OLED 기술 경쟁력 강화로 이어졌다고 회사는 설명했다. LG디스플레이는 빛의 삼원색을 독립된 층으로 구현한 '프라이머리 RGB 탠덤 2.0' 기술과 장수명·고휘도·저전력 특성을 갖춘 탠덤 OLED 기술을 적용한 노트북용 OLED 제품을 개발했다. 또한 원가 혁신을 통한 보급형 SE 제품 개발로 사업성 확보에 주력하고 있다.

박준이 기자



