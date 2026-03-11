두바이 공항 당국 통보

대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 24,600 전일대비 250 등락률 +1.03% 거래량 2,876,455 전일가 24,350 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 "예상 밖 여객 수요…연료비 안정시 항공주 다시 난다" [이주의 관.종]이란발 난기류에 흔들린 대한항공 [특징주]중동 전쟁 끝나나…유가 하락 소식에 항공주 ↑ 이 인천~두바이 노선 결항 기간을 오는 28일까지 연장한다고 11일 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대한항공은 인천∼두바이 노선을 오가는 KE951편과 KE952편을 각각 긴급 회항 및 결항 조치한 뒤 지난달 28일부터 운항을 중단해오고 있다.

두바이 공항 당국의 정책에 따라 해당 노선의 결항은 계속해서 연장되고 있다.


대한항공 관계자는 "두바이 공항 당국이 오는 28일까지 운항 금지 연장을 통보했다"고 말했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"커피 마시고 산책 좋았는데"…40대 '파이어족' 사무직으로 돌아갔다 "커피 마시고 산책 좋았는데"…40대 '파이어족' 사...
AD

대한항공은 중동 전쟁 이전 국내 항공사 중 유일하게 인천~두바이 노선을 매일 왕복 운항해 왔다.


최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈