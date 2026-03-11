두바이 공항 당국 통보

대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 24,600 전일대비 250 등락률 +1.03% 거래량 2,876,455 전일가 24,350 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 "예상 밖 여객 수요…연료비 안정시 항공주 다시 난다" [이주의 관.종]이란발 난기류에 흔들린 대한항공 [특징주]중동 전쟁 끝나나…유가 하락 소식에 항공주 ↑ 전 종목 시세 보기 이 인천~두바이 노선 결항 기간을 오는 28일까지 연장한다고 11일 밝혔다.

대한항공은 인천∼두바이 노선을 오가는 KE951편과 KE952편을 각각 긴급 회항 및 결항 조치한 뒤 지난달 28일부터 운항을 중단해오고 있다.

두바이 공항 당국의 정책에 따라 해당 노선의 결항은 계속해서 연장되고 있다.

대한항공 관계자는 "두바이 공항 당국이 오는 28일까지 운항 금지 연장을 통보했다"고 말했다.

AD

대한항공은 중동 전쟁 이전 국내 항공사 중 유일하게 인천~두바이 노선을 매일 왕복 운항해 왔다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>