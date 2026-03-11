대한항공, 인천~두바이 노선 결항 28일까지 연장
두바이 공항 당국 통보
대한항공 이 인천~두바이 노선 결항 기간을 오는 28일까지 연장한다고 11일 밝혔다.
대한항공은 인천∼두바이 노선을 오가는 KE951편과 KE952편을 각각 긴급 회항 및 결항 조치한 뒤 지난달 28일부터 운항을 중단해오고 있다.
두바이 공항 당국의 정책에 따라 해당 노선의 결항은 계속해서 연장되고 있다.
대한항공 관계자는 "두바이 공항 당국이 오는 28일까지 운항 금지 연장을 통보했다"고 말했다.
대한항공은 중동 전쟁 이전 국내 항공사 중 유일하게 인천~두바이 노선을 매일 왕복 운항해 왔다.
