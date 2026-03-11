찾아가는 교육서비스 병행…치매 사각지대 해소 기대

기장군(군수 정종복)은 기장군치매안심센터가 치매 예방을 위해 지역사회와 연계한 '치매예방교육'을 본격 운영한다고 11일 전했다.

이 사업은 치매 사각지대를 최소화하고 군민의 치매 인식을 개선하는 한편, 스스로 치매를 예방·관리할 수 있는 환경을 조성하기 위해 연중 상시 운영된다.

센터는 최근 동부산 라우어 시니어타운에서 진행한 교육을 시작으로 복지관, 치매극복선도단체, 경로당, 아파트 등 지역사회 주요 거점 기관과 협력해 교육을 확대해 나갈 계획이다.

특히 센터 방문이 어려운 군민들을 위해 '찾아가는 교육서비스'를 병행 운영해 치매예방 인프라를 넓히고 지역사회 치매 안전망을 더욱 강화할 방침이다.

교육 프로그램은 일상에서 바로 실천할 수 있는 내용으로 구성됐다. 주요 내용은 치매의 개념과 정의, 잘못된 상식을 바로잡는 '치매의 오해와 진실', 치매 예방 음식 가이드, 치매 예방 운동법 등이다.

기장군치매안심센터 관계자는 "치매는 무엇보다 조기 발견과 예방이 중요하다"며 "치매예방교육을 통해 군민들이 치매를 스스로 관리하고 예방하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

기장군이 동부산 라우어 시니어타운에서 치매예방교육을 하고 있다.

