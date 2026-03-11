

1년 10개월 만에 인구 3만 회복…수도권 등에서 2천여 명 전입

지급 11일 만에 14억 소비…골목상권 매출 회복 신호



김돈곤 청양군수는 11일 언론브리핑을 통해 청양군 인구가 지난 2024년 4월 3만 명이 무너진 이후 1년 10개월만에 3만 명을 회복했다고 밝혔다.

충남 청양군이 농어촌 기본소득 시범사업을 계기로 인구 3만 명 선을 다시 회복했다. 기본소득 지급과 공동체 기반 정책이 맞물리면서 전입 인구가 늘고 지역 소비가 증가하는 등 지역소멸 대응 정책의 효과가 가시화되고 있다.

청양군은 지난 5일 기준 군 인구가 3만 명을 회복했다고 11일 밝혔다. 이는 2024년 4월 인구 3만 명 선이 무너진 이후 약 1년 10개월 만이다.

군에 따르면 농어촌 기본소득 시범사업이 확정된 지난해 10월 당시 2만 9045명이던 인구는 지난 9일 기준 3만 88명으로 늘어 1043명이 증가했다.

특히 같은 기간 수도권과 충청권을 중심으로 2162명이 청양으로 전입해 인구 증가 흐름을 이끌었다.

군은 이러한 변화의 배경으로 농어촌 기본소득 정책과 공동체 기반 정책을 꼽고 있다.

또 스마트 청양 범군민 운동, '다-돌봄' 시스템, 주민 심부름 서비스 '부르면 달려가유', 경로당 무상급식 등 지역 공동체 중심 정책이 인구 유입 기반을 마련했다는 분석이다.

지난달 27일부터 지급이 시작된 농어촌 기본소득은 지역 경제에도 영향을 미치고 있다. 첫 지급일에만 전체 지급액 36억 5000만 원 가운데 약 1억 9000만 원이 관내 상권에서 소비됐고, 지급 11일째인 3월 9일까지 소비액은 14억 4000만 원으로 전체 지급액의 약 40%에 달했다. 소비의 60% 이상이 음식점과 소형 상점 등 소상공인 업종에 집중됐다.

청양군은 농어촌 기본소득을 단순한 현금 지원이 아닌 지역소멸 대응을 위한 정책 실험으로 보고 있다. 지역 내 소비 확대와 주민 교류 활성화를 통해 공동체 회복과 지역경제 선순환을 동시에 기대할 수 있다는 것이다.

김돈곤 군수는 이날 군청 대회의실에서 열린 온론브맆핑을 통해 재정 부담 논란에 대해서는 선을 그었다.

김 군수는 "기본소득 도입으로 주요 투자사업이 지연되거나 보조사업이 삭감된 사실은 없다"며 "인구 증가와 지역 활력 회복 등 정책 효과가 나타나고 있는 만큼 성과 창출에 집중하겠다"고 말했다.

군은 앞으로 기본소득 기금 조성과 가맹점 확대, 면 단위 상권 활성화를 위한 이동 슈퍼마켓 도입 등을 통해 정책 효과를 확대할 계획이다.

청양에는 충남사회적경제혁신타운과 충남기후환경교육원, 충남교육청 학생건강교육센터 등 공공기관이 잇따라 들어서고 있으며, 청양행복누리센터와 정산 다목적복지관도 상반기 개관을 앞두고 있다.

군은 이들 시설과 기본소득 정책을 연계해 지역 성장 기반을 강화한다는 방침이다.

김 군수는 "앞으로 2~3년이 청양의 미래를 좌우할 중요한 시기"라며 "기본소득과 다양한 정책을 결합해 지속 가능한 지역 발전 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

충청취재본부 이병렬 기자



