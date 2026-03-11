"인류 건강의 새로운 100년 시작"

유한양행 유한양행 close 증권정보 000100 KOSPI 현재가 98,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 201,132 전일가 98,500 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 유한양행, 故 유일한 박사 영면 55주기 추모식 '뇌전이 폐암'에도 효과 렉라자 병용요법…폐암 치료제 1위 추격 속도 유한양행, 한국거래소 '유가증권시장 공시우수법인' 선정 전 종목 시세 보기 이 11일 경기 부천 유한대학교에서 진행된 고(故) 유일한 박사 제55기 추모식에서 창립 100주년 슬로건 및 엠블럼을 공개했다.

슬로건 '신뢰의 100년, 약속의 100년'은 창업 이래 국민과 쌓아온 신뢰의 역사를 바탕으로 앞으로의 100년도 인류의 건강을 위해 헌신할 것을 약속한다는 의지를 담고 있다.

유한양행 창립 100주년 엠블럼. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

함께 공개한 엠블럼은 유한의 정신을 이어 혁신의 100년을 완성하고 신약 개발로 인류 건강의 새로운 100년을 시작한다는 유한양행의 정체성과 지향점을 세 가지 핵심 컬러를 통해 시각화했다.

'유한그린'은 100년을 이어온 유한의 정신을, '프로그레스블루'는 끊임없는 혁신의 DNA를 의미한다. '퓨처오렌지'는 신약 개발을 통한 인류 건강 증진의 미래를 상징하며 여기에는 유한양행의 혁신 신약 '렉라자'의 브랜드 컬러가 함께 반영됐다.

AD

유한양행 관계자는 "유한의 정신을 이어 혁신의 100년을 완성하고 신약 개발로 인류 건강의 새로운 100년을 시작할 것"이라며 "다음 세대와 함께 모두가 더 건강하고 행복해지는 세상을 위해 계속해서 정진하겠다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>