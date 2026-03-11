㈜무진기연이 광주 지역 아동·청소년의 교육·문화격차 해소를 위해 도서지원 성금 1,000만 원을 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 '광주사랑의열매')는 ㈜무진기연이 광주 지역 아동·청소년의 교육·문화 격차 해소를 위해 도서 지원 성금 1,000만 원을 기탁했다고 11일 밝혔다.

이날 광주 동구 영신원에서 진행된 이번 전달식에는 조성은 ㈜무진기연 대표이사와 노진석 광주사랑의열매 사무처장, 광주아동복지협회 관계자들이 참석했다.

기탁된 성금은 광주아동복지협회를 통해 지역 내 아동복지시설 11개소에 전달되며, 보호 아동들의 기초 학습 능력 향상과 교육·문화 격차 해소를 위한 도서 지원에 사용될 예정이다.

㈜무진기연 조성은 대표이사는 "아이들이 책을 통해 더 넓은 세상을 경험하고 건강하게 성장하길 바라는 마음으로 이번 후원을 준비했다"며 "우리나라의 미래를 책임질 아이들이 꿈을 키워갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

노진석 광주사랑의열매 사무처장은 "지역 아동들을 위해 따뜻한 마음을 전해주신 조성은 대표이사님께 깊이 감사드린다"며 "기탁된 성금이 도움이 필요한 아동·청소년들에게 의미 있게 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 ㈜무진기연은 지난해 고액 법인 기부 프로그램인 나눔명문기업 23호 회원으로 가입했으며, 조성은 대표이사는 고액 개인 기부 프로그램인 광주 사랑의열매 아너 소사이어티 161호 회원이자 현재 광주사랑의열매 모금분과실행위원장을 맡아 지역 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



